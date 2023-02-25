Армія РФ завдала ракетного удару по Куп’янську, горів будинок – ДСНС

Одну пожежу, спричинену ворожими обстрілами, загасили надзвичайники на Харківщині за минулу добу. О 21:18 24 лютого окупанти завдали ракетного удару по Куп’янську.

Внаслідок удару спалахнув житловий будинок на площі 80 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає. На місці працювали десять надзвичайників та дві одиниці техніки, повідомляють у пресслужбі облуправління ДСНС.

Також п’ять разів рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів. У Вовчанську пошкоджено два приватні будинки та торговельний павільйон, у селищі Вільча – також два приватні будинки.

Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 14 одиниць вибухонебезпечних предметів.