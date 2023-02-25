Авиаудары и безуспешная попытка наступать: сводка Генштаба по Харьковщине

Районы по меньшей мере 11 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, в частности вблизи Ветеринарного и Гряниковки — нанесла авиаудары. Кроме этого, в районе села Масютовка Купянского района враг вел безуспешные наступательные действия.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении оперативная обстановка остается без существенных изменений, наступательных группировок врага не обнаружено. Обстреляны Старица, Волчанск, Огурцово и Бологовка Харьковской области. В районах Ветеринарного (поселок в Дергачевской громаде — ред.) и Рубежного (в какой области Генштаб не уточняет — ред.) оккупанты нанесли авиаудары.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Масютовка (село в Купянском районе — ред.), Невское, Белогоровка, Спорное, Федоровка, а также в районе Серебрянского лесничества. На Харьковщине обстрелам подверглись районы Новомлинска, Двуречной, Гряниковки, Купянска, Кисловки и Берестового. Возле Гряниковки зафиксирован вражеский авиаудар.

Существует опасность дальнейших российских ракетных ударов по всей территории Украины, предупреждают в Генштабе.