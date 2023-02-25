Авиаудары и безуспешная попытка наступать: сводка Генштаба по Харьковщине
Районы по меньшей мере 11 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, в частности вблизи Ветеринарного и Гряниковки — нанесла авиаудары. Кроме этого, в районе села Масютовка Купянского района враг вел безуспешные наступательные действия.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.
На Слобожанском направлении оперативная обстановка остается без существенных изменений, наступательных группировок врага не обнаружено. Обстреляны Старица, Волчанск, Огурцово и Бологовка Харьковской области. В районах Ветеринарного (поселок в Дергачевской громаде — ред.) и Рубежного (в какой области Генштаб не уточняет — ред.) оккупанты нанесли авиаудары.
На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Масютовка (село в Купянском районе — ред.), Невское, Белогоровка, Спорное, Федоровка, а также в районе Серебрянского лесничества. На Харьковщине обстрелам подверглись районы Новомлинска, Двуречной, Гряниковки, Купянска, Кисловки и Берестового. Возле Гряниковки зафиксирован вражеский авиаудар.
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Существует опасность дальнейших российских ракетных ударов по всей территории Украины, предупреждают в Генштабе.
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- • Дата публикации материала: 25 февраля 2023 в 18:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 11 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, в частности вблизи Ветеринарного и Гряниковки — нанесла авиаудары. Кроме этого, в районе села Масютовка Купянского района враг вел безуспешные наступательные действия.".