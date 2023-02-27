Около 15 населенных пунктов Харьковщины подверглись обстрелам – Генштаб

РФ сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий в Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, сообщает Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки наши защитники отбили 81 атаку оккупантов в этих направлениях.

Ночью, с 23.00 и до утра, российские оккупанты применили по территории Украины 14 БпЛА типа «Shahed». Предварительно, 11 этих дронов сбили украинские защитники.

В Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений.

Враг обстрелял из минометов и артиллерии районі населенных пунктов Ветеринарное, Красная Заря, Стрелечье, Старица, Волчанские Хутора, Черняки, Лошаково, Красное Первое, Строевка, Новомлынск, Двуречная, Западное и Купянск Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел артиллерийские обстрелы, они зафиксированы более чем в 25 населенных пунктах. Среди них – Лиман Первый и Куриловка Харьковской области.