Около 15 населенных пунктов Харьковщины подверглись обстрелам – Генштаб
РФ сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий в Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, сообщает Генштаб ВСУ.
За прошедшие сутки наши защитники отбили 81 атаку оккупантов в этих направлениях.
Ночью, с 23.00 и до утра, российские оккупанты применили по территории Украины 14 БпЛА типа «Shahed». Предварительно, 11 этих дронов сбили украинские защитники.
В Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений.
Враг обстрелял из минометов и артиллерии районі населенных пунктов Ветеринарное, Красная Заря, Стрелечье, Старица, Волчанские Хутора, Черняки, Лошаково, Красное Первое, Строевка, Новомлынск, Двуречная, Западное и Купянск Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях противник вел артиллерийские обстрелы, они зафиксированы более чем в 25 населенных пунктах. Среди них – Лиман Первый и Куриловка Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 27 февраля 2023 в 07:47;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "РФ сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий в Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, сообщает Генштаб ВСУ.".