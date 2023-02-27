Live
  • Понедельник 27.02.2023
    • Харьков
  •   0°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.64
    • 🔴

Около 15 населенных пунктов Харьковщины подверглись обстрелам – Генштаб

Происшествия 07:47   27.02.2023
Оксана Якушко
Около 15 населенных пунктов Харьковщины подверглись обстрелам – Генштаб

РФ сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий в Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, сообщает Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки наши защитники отбили 81 атаку оккупантов в этих направлениях.

Ночью, с 23.00 и до утра, российские оккупанты применили по территории Украины 14 БпЛА типа «Shahed». Предварительно, 11 этих дронов сбили украинские защитники.

В Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений.

Враг обстрелял из минометов и артиллерии районі населенных пунктов Ветеринарное, Красная Заря, Стрелечье, Старица, Волчанские Хутора, Черняки, Лошаково, Красное Первое, Строевка, Новомлынск, Двуречная, Западное и Купянск Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел артиллерийские обстрелы, они зафиксированы более чем в 25 населенных пунктах. Среди них – Лиман Первый и Куриловка Харьковской области.

Читайте также: 16 населенных пунктов Харьковщины сегодня оказались под огнем – Генштаб

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

08:26
ГСЧС: На Харьковщине горели дома и гаражи из-за обстрелов
07:47
Около 15 населенных пунктов Харьковщины подверглись обстрелам – Генштаб
19:31
В Волчанске на Харьковщине во время обстрела ранен 73-летний мужчина
18:53
16 населенных пунктов Харьковщины сегодня оказались под огнем – Генштаб
15:14
Терехов: Харьковчане очень внимательно относятся к возможным корректировщикам

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Около 15 населенных пунктов Харьковщины подверглись обстрелам – Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 27 февраля 2023 в 07:47;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "РФ сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий в Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, сообщает Генштаб ВСУ.".