ДРГ и попытки захватить села — что может происходить у границы на Харьковщине

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко оценил количество войск врага у границы вдоль Харьковской, Сумской и Черниговской областей и дал прогноз, может ли такими силами армия РФ пойти в наступление.

«На сегодняшний в Курской, Брянской и Белгородской областях россии по границе с Украиной сосредоточено до 25 батальонно-тактических групп, общей численностью около 17 тыс. чел. Данные БТГр растянуты вдоль границы и не представляют собой сосредоточение в одной локации-секторе. Суммарная комплектация этих БТГр по боеспособной технике: танки — около 100 вместо штатных 275; ББМ — чуть более 360 вместо штатных 825; ствольная артиллерия — 200 вместо штатных 300; РСЗО — 30 вместо штатных 300!!! Как видим, штатная комплектация этих БТГр порою не достигает 50% и даже более!» — подчеркнул Коваленко.

Вся эта масса людей и техники рассредоточена вдоль 700 км границы. По мнению аналитика, «охватить этот фронт 25 БТГр физически не способны».

«С учетом же нынешнего качества российских подразделений, профессионального состава и комплектации, их функционал — 3 БТГр на 1 км фронта. То есть, 25 БТГр могут охватить максимум до 8 км фронта, что соответствует узконаправленному наступлению, например, по трассе Е-105 на Харьков или Н-07 на Сумы. Но для этого, всю эту дефективную и недоукомплектованную массу следует сконцентрировать в одной локации, оголив всю границу», — пояснил эксперт.

По его мнению, сосредоточенные у границ силы рассчитаны на оборону, сковывание ВСУ, а также служат элементом провокаций и диверсий — в частности, артиллерийских обстрелов территории Украины.

«Именно поэтому все достаточно просто. Наступления со стороны Курской, Брянской и Белгородской областей на Черниговскую, Сумскую и Харьковскую, ожидать не стоит. Проникновение ДРГ — да. Обстрелы — да. Суицидальные попытки захватить приграничные села — да. Но не более», — отметил Александр Коваленко.