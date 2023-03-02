Синегубов и ГСЧС сообщили о последствиях обстрелов Харьковщины за сутки
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что по Купянску и ближайшим селам били из РСЗО и минометов. По Чугуеву враг нанес ракетный удар.
«За прошедшие сутки под огнем оккупантов были населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области. В частности, враг из ствольной артиллерии, РСЗО и минометов обстреливал город Купянск, поселки Ковшаровка и Великий Бурлук, села Красное, Глубокое, Стрелечья, Красная Заря и другие. В районе с. Бударки враг применил БПЛА с боевой нагрузкой. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. В с. Кондрашовка Купянского района из-за обстрела из РСЗО повреждено административное здание», — перечислил последствия обстрелов Олег Синегубов.
В ГСЧС дополнили сводку данными о ракетном ударе по Чугуевскому району, который произошел утром 1 марта.
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«Около 07:40 враг нанес ракетный удар по Чугуевскому району. В жилой 5-этажке возник пожар на площади 20 кв. м. Его ликвидировали бойцы 50-й ДРПЧ в 08:35. Два человека получили травмы», — напомнили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Также спасатели за минувшие сутки проверяли места «прилетов» в Волчанске. Там удар пришелся по частному сектору.ю Повреждена территория шести частных домов.
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- • Дата публикации материала: 2 марта 2023 в 09:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что по Купянску и ближайшим селам били из РСЗО и минометов. По Чугуеву враг нанес ракетный удар".