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Синегубов и ГСЧС сообщили о последствиях обстрелов Харьковщины за сутки

Происшествия 09:11   02.03.2023
Оксана Горун
Синегубов и ГСЧС сообщили о последствиях обстрелов Харьковщины за сутки Фото: ГУНП в Харьковской области

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что по Купянску и ближайшим селам били из РСЗО и минометов. По Чугуеву враг нанес ракетный удар.

«За прошедшие сутки под огнем оккупантов были населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области. В частности, враг из ствольной артиллерии, РСЗО и минометов обстреливал город Купянск, поселки Ковшаровка и Великий Бурлук, села Красное, Глубокое, Стрелечья, Красная Заря и другие. В районе с. Бударки враг применил БПЛА с боевой нагрузкой. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. В с. Кондрашовка Купянского района из-за обстрела из РСЗО повреждено административное здание», — перечислил последствия обстрелов Олег Синегубов.

В ГСЧС дополнили сводку данными о ракетном ударе по Чугуевскому району, который произошел утром 1 марта.

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    • «Около 07:40 враг нанес ракетный удар по Чугуевскому району. В жилой 5-этажке возник пожар на площади 20 кв. м. Его ликвидировали бойцы 50-й ДРПЧ в 08:35. Два человека получили травмы», — напомнили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

    Также спасатели за минувшие сутки проверяли места «прилетов» в Волчанске. Там удар пришелся по частному сектору.ю Повреждена территория шести частных домов.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 марта 2023 в 09:11;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что по Купянску и ближайшим селам били из РСЗО и минометов. По Чугуеву враг нанес ракетный удар".