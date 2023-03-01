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Погибший и двое раненых: полиция показала последствия обстрелов Харьковщины

Происшествия 10:30   01.03.2023
Оксана Горун
Погибший и двое раненых: полиция показала последствия обстрелов Харьковщины Фото: ГУНП в Харьковской области

Под вражеские удары за сутки попали три города Харьковщины: Чугуев, Волчанск и Купянск. Также досталось Липецкой громаде.

«Утром 1 марта россияне атаковали город Чугуев. Поврежден многоквартирный дом. С телесными повреждениями в больницу доставлен мужчина 1972 года рождения и мальчик 2009 года рождения», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В Чугуеве «прилет» пришелся в землю возле жилой многоэтажки. Взрывной волной выбило окна и повредило балконы.

Последствия обстрелов Харьковской области 28 февраля и 1 марта 2023
Фото: ГУНП в Харьковской области

Купянск был под обстрелом накануне — 28 февраля армия РФ повредила тут два жилых дома, детсад, хозпостройки и городской парк отдыха.

Последствия обстрелов Харьковской области 28 февраля и 1 марта 2023 4
Фото: ГУНП в Харьковской области

«Смертельные ранения получил 63-летний мужчина«, — напомнили о последствиях обстрела в полиции.

Последствия обстрелов Харьковской области 28 февраля и 1 марта 2023 3
Фото: ГУНП в Харьковской области

В Волчанске повреждено не менее пяти частных домов. Также удары наносили по Липецкой громаде — о разрушениях там неизвестно.

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    • На всех местах «прилетов» работают следственно-оперативные группы, эксперты и взрывотехники.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 марта 2023 в 10:30;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под вражеские удары за сутки попали три города Харьковщины: Чугуев, Волчанск и Купянск. Также досталось Липецкой громаде".