Погибший и двое раненых: полиция показала последствия обстрелов Харьковщины
Под вражеские удары за сутки попали три города Харьковщины: Чугуев, Волчанск и Купянск. Также досталось Липецкой громаде.
«Утром 1 марта россияне атаковали город Чугуев. Поврежден многоквартирный дом. С телесными повреждениями в больницу доставлен мужчина 1972 года рождения и мальчик 2009 года рождения», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
В Чугуеве «прилет» пришелся в землю возле жилой многоэтажки. Взрывной волной выбило окна и повредило балконы.
Купянск был под обстрелом накануне — 28 февраля армия РФ повредила тут два жилых дома, детсад, хозпостройки и городской парк отдыха.
«Смертельные ранения получил 63-летний мужчина«, — напомнили о последствиях обстрела в полиции.
В Волчанске повреждено не менее пяти частных домов. Также удары наносили по Липецкой громаде — о разрушениях там неизвестно.
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На всех местах «прилетов» работают следственно-оперативные группы, эксперты и взрывотехники.
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- • Дата публикации материала: 1 марта 2023 в 10:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под вражеские удары за сутки попали три города Харьковщины: Чугуев, Волчанск и Купянск. Также досталось Липецкой громаде".