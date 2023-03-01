Погибший и двое раненых: полиция показала последствия обстрелов Харьковщины

Под вражеские удары за сутки попали три города Харьковщины: Чугуев, Волчанск и Купянск. Также досталось Липецкой громаде.

«Утром 1 марта россияне атаковали город Чугуев. Поврежден многоквартирный дом. С телесными повреждениями в больницу доставлен мужчина 1972 года рождения и мальчик 2009 года рождения», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В Чугуеве «прилет» пришелся в землю возле жилой многоэтажки. Взрывной волной выбило окна и повредило балконы.

Купянск был под обстрелом накануне — 28 февраля армия РФ повредила тут два жилых дома, детсад, хозпостройки и городской парк отдыха.

«Смертельные ранения получил 63-летний мужчина«, — напомнили о последствиях обстрела в полиции.

В Волчанске повреждено не менее пяти частных домов. Также удары наносили по Липецкой громаде — о разрушениях там неизвестно.

На всех местах «прилетов» работают следственно-оперативные группы, эксперты и взрывотехники.