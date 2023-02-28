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Купянск утром попал под обстрел: «прилетело» в парк и детсад, есть погибший

Происшествия 11:56   28.02.2023
Оксана Горун
Купянск утром попал под обстрел: «прилетело» в парк и детсад, есть погибший Фото: telegram Олега Синегубова

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности об утреннем ударе по городу Купянск в Харьковской области.

«Сегодня утром в очередной раз был обстрелян Купянск. Разрушены жилые дома, повреждено здание детского сада. Также под удар попал городской парк отдыха. К сожалению, погиб гражданский мужчина 63 года», — написал Синегубов в talegram.

Ранее начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник проинформировал, что по Купянску били из РСЗО. Погибший мужчина получил тяжелые осколочные ранения в живот.

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    • «Опасность повторных обстрелов остается высокой», — предупредил Синегубов.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 февраля 2023 в 11:56;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности об утреннем ударе по городу Купянск в Харьковской области".