Купянск утром попал под обстрел: «прилетело» в парк и детсад, есть погибший

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности об утреннем ударе по городу Купянск в Харьковской области.

«Сегодня утром в очередной раз был обстрелян Купянск. Разрушены жилые дома, повреждено здание детского сада. Также под удар попал городской парк отдыха. К сожалению, погиб гражданский мужчина 63 года», — написал Синегубов в talegram.

Ранее начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник проинформировал, что по Купянску били из РСЗО. Погибший мужчина получил тяжелые осколочные ранения в живот.

«Опасность повторных обстрелов остается высокой», — предупредил Синегубов.