Куп’янськ потрапив під обстріл: “прилетіло” до парку та дитсадка, є загиблий
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив подробиці про ранковий удар по місту Куп’янськ у Харківській області.
“Сьогодні зранку вкотре був обстріляний Куп’янськ. Зруйновані житлові будинки, пошкоджено будівлю дитячого садка. Також під удар потрапив міський парк відпочинку. На жаль, загинув цивільний чоловік 63 років”, – написав Синєгубов у телеграмі.
Раніше начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник поінформував, що по Куп’янську били з РСЗВ. Загиблий чоловік отримав важкі осколкові поранення у живіт.
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“Небезпека повторного обстрілу залишається високою”, – попередив Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2023 в 11:56;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив подробиці про ранковий удар по місту Куп’янськ у Харківській області".