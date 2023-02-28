Куп’янськ потрапив під обстріл: “прилетіло” до парку та дитсадка, є загиблий

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив подробиці про ранковий удар по місту Куп’янськ у Харківській області.

“Сьогодні зранку вкотре був обстріляний Куп’янськ. Зруйновані житлові будинки, пошкоджено будівлю дитячого садка. Також під удар потрапив міський парк відпочинку. На жаль, загинув цивільний чоловік 63 років”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Раніше начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник поінформував, що по Куп’янську били з РСЗВ. Загиблий чоловік отримав важкі осколкові поранення у живіт.

“Небезпека повторного обстрілу залишається високою”, – попередив Синєгубов.