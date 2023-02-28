Live
  • Вівторок 28.02.2023
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.61
    • 🟢

Харківщину обстріляли з РСЗВ, є загиблий – Мельник

Події 11:43   28.02.2023
Оксана Горун
Харківщину обстріляли з РСЗВ, є загиблий – Мельник

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що удар із РСЗВ черговий раз припав по Куп’янську.

“Внаслідок обстрілу міста Куп’янськ з РСЗВ загинув місцевий мешканець 1959 року народження. Чоловік отримав дуже серйозні осколкові поранення живота, які, на жаль, для нього стали летальними”, – написав Мельник у телеграмі.

  • Читайте також: Синєгубов: На Харківщині росіяни обстріляли Куп’янщину

    • Куп’янський район Харківської області знаходиться під практично безперервними обстрілами армії РФ. Територією району частково проходить лінія фронту, і тут ворог постійно робить спроби наступати. Місцевих жителів постійно закликають евакуюватися. Так, нещодавно начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що мешкати там не просто небезпечно, а неможливо.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    11:56
    Куп’янськ потрапив під обстріл: “прилетіло” до парку та дитсадка, є загиблий
    11:43
    Харківщину обстріляли з РСЗВ, є загиблий – Мельник
    11:26
    Спіймали депутата, який керував охороною здоров’я Куп’янська в окупації
    09:51
    Усе одно повернемося: в яких умовах живуть у Харкові ВПО з Куп’янщини (сюжет)
    08:39
    Артударом по Харківщині пошкоджено вісім приватних будинків – ДСНС

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Харківщину обстріляли з РСЗВ, є загиблий – Мельник»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2023 в 11:43;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що удар із РСЗВ черговий раз припав по Куп’янську".