Харківщину обстріляли з РСЗВ, є загиблий – Мельник

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що удар із РСЗВ черговий раз припав по Куп’янську.

“Внаслідок обстрілу міста Куп’янськ з РСЗВ загинув місцевий мешканець 1959 року народження. Чоловік отримав дуже серйозні осколкові поранення живота, які, на жаль, для нього стали летальними”, – написав Мельник у телеграмі.

Куп’янський район Харківської області знаходиться під практично безперервними обстрілами армії РФ. Територією району частково проходить лінія фронту, і тут ворог постійно робить спроби наступати. Місцевих жителів постійно закликають евакуюватися. Так, нещодавно начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що мешкати там не просто небезпечно, а неможливо.