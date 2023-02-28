Харківщину обстріляли з РСЗВ, є загиблий – Мельник
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що удар із РСЗВ черговий раз припав по Куп’янську.
“Внаслідок обстрілу міста Куп’янськ з РСЗВ загинув місцевий мешканець 1959 року народження. Чоловік отримав дуже серйозні осколкові поранення живота, які, на жаль, для нього стали летальними”, – написав Мельник у телеграмі.
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Куп’янський район Харківської області знаходиться під практично безперервними обстрілами армії РФ. Територією району частково проходить лінія фронту, і тут ворог постійно робить спроби наступати. Місцевих жителів постійно закликають евакуюватися. Так, нещодавно начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що мешкати там не просто небезпечно, а неможливо.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2023 в 11:43;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що удар із РСЗВ черговий раз припав по Куп’янську".