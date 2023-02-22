Синєгубов заявив, що РФ украй необхідний залізничний вузол на Харківщині
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог великими силами “намагається промацати” позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку.
“Це Куп’янський напрямок. Там ворог більшими силами намагається прощупати слабкі місця наших Збройних сил. І надалі сконцентрувати, напевно, більш серйозні удари в цьому напрямку для того, щоб відбити, можливо, втрачені ними позиції восени минулого року. Тому що в них досить заважка наразі логістика, а там досить великий залізничний вузол і для продовження бойових дій вій їм украй необхідний“, – поділився своїм баченням ситуації Синєгубов у етері нацмарафону.
При цьому він наголосив, що ЗСУ дуже добре розуміють такі прагнення ворога та працюють 24/7 над підвищенням обороноздатності позицій на Куп’янському напрямку.
Також Синєгубов наголосив, що жити в Куп’янському районі не просто небезпечно, а практично неможливо.
“З цього регіону ми проводимо евакуацію. Сьогодні 30 людей поїхали. Це майже на лінії фронту, тому там мешкати не тільки небезпечно, там просто неможливо мешкати зараз у цих умовах”, – вважає начальник ХОВА.
Минулої доби Куп’янська громада вкотре постраждала від обстрілів – вони припали по освітній інфраструктурі. Також традиційно під ударами був район Вовчанська, де зруйновано шість житлових будинків.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Синєгубов заявив, що РФ украй необхідний залізничний вузол на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2023 в 19:24;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог великими силами “намагається промацати” позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку".