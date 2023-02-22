Синегубов заявил, что РФ крайне необходим железнодорожный узел на Харьковщине

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг большими силами «пытается прощупать» позиции ВСУ на Купянском направлении.

«Это Купянское направление. Там враг большими силами пытается прощупать слабые места наших Вооруженных сил. И дальше сконцентрировать, наверное, более серьезные удары в этом направлении для того, чтобы отбить, возможно, утраченные ими позиции осенью прошлого года. Потому что у них довольно тяжелая логистика, а там достаточно большой железнодорожный узел, и для продолжения боевых действий им крайне необходим», — поделился своим видением ситуации Синегубов в эфире нацмарафона.

При этом он подчеркнул, что ВСУ очень хорошо понимают такие стремления врага и работают 24/7 над повышением обороноспособности позиций на Купянском направлении.

Также Синегубов отметил, что жить в Купянском районе не просто опасно, а практически невозможно.

«Из этого региона мы проводим эвакуацию. Сегодня 30 человек уехали. Это почти на линии фронта, поэтому там проживать не только опасно, там просто невозможно проживать сейчас в этих условиях», — считает начальник ХОВА.

За минувшие сутки Купянская громада очередной раз пострадала от обстрелов — они пришлись по образовательной инфраструктуре. Также традиционно под ударами был район Волчанска, где разрушены шесть жилых домов.