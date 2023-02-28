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Харьковщину обстреляли из РСЗО, есть погибший — Мельник

Происшествия 11:43   28.02.2023
Оксана Горун
Харьковщину обстреляли из РСЗО, есть погибший — Мельник

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что удар из РСЗО очередной раз пришелся по Купянску.

«В результате обстрела города Купянск из РСЗО погиб местный житель 1959 года рождения. Мужчина получил очень серьезные осколочные ранения живота, которые, к сожалению, для него стали летальными», — написал Мельник в telegram.

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    • Купянский район Харьковской области находится под практически непрерывными обстрелами армии РФ. По территории района частично проходит линия фронта, и здесь враг постоянно предпринимает попытки наступать. Местных жителей постоянно призывают эвакуироваться. Так, недавно начальник ХОВА Олег Синегубов заявил, что проживать там не просто опасно, а невозможно.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 февраля 2023 в 11:43;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что удар из РСЗО очередной раз пришелся по Купянску".