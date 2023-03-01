Загиблий та двоє поранених: поліція показала наслідки обстрілів Харківщини

Під ворожі удари за добу потрапили три міста Харківщини: Чугуїв, Вовчанськ та Куп’янськ. Також дісталося Липецькій громаді.

“Зранку 1 березня росіяни атакували місто Чугуїв. Пошкоджено багатоквартирний будинок. З тілесними ушкодженнями до лікарні доставлені чоловік 1972 року народження та хлопець 2009 року народження”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

У Чугуєві “приліт” припав у землю біля житлової багатоповерхівки. Вибуховою хвилею вибило вікна та пошкодило балкони.

Куп’янськ був під обстрілом напередодні – 28 лютого армія РФ пошкодила тут два житлові будинки, дитсадок, господарчі будови та міський парк відпочинку.

“Смертельні поранення отримав 63-річний чоловік“, – нагадали про наслідки обстрілів у поліції.

У Вовчанську пошкоджено щонайменше п’ять приватних будинків. Також удари завдавали по Липецькій громаді – про руйнування там невідомо.

На всіх місцях “прильотів” працюють слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.