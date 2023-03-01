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Загиблий та двоє поранених: поліція показала наслідки обстрілів Харківщини

Події 10:30   01.03.2023
Оксана Горун
Загиблий та двоє поранених: поліція показала наслідки обстрілів Харківщини Фото: ГУНП у Харківській області

Під ворожі удари за добу потрапили три міста Харківщини: Чугуїв, Вовчанськ та Куп’янськ. Також дісталося Липецькій громаді.

“Зранку 1 березня росіяни атакували місто Чугуїв. Пошкоджено багатоквартирний будинок. З тілесними ушкодженнями до лікарні доставлені чоловік 1972 року народження та хлопець 2009 року народження”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

У Чугуєві “приліт” припав у землю біля житлової багатоповерхівки. Вибуховою хвилею вибило вікна та пошкодило балкони.

Наслідки обстрілів Харківської області 28 лютого та 1 березня 2023 року

Куп’янськ був під обстрілом напередодні – 28 лютого армія РФ пошкодила тут два житлові будинки, дитсадок, господарчі будови та міський парк відпочинку.

Наслідки обстрілів Харківської області 28 лютого та 1 березня 2023 4

Смертельні поранення отримав 63-річний чоловік“, – нагадали про наслідки обстрілів у поліції.

Наслідки обстрілів Харківської області 28 лютого та 1 березня 2023 3

У Вовчанську пошкоджено щонайменше п’ять приватних будинків. Також удари завдавали по Липецькій громаді – про руйнування там невідомо.

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    • На всіх місцях “прильотів” працюють слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2023 в 10:30;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під ворожі удари за добу потрапили три міста Харківщини: Чугуїв, Вовчанськ та Куп’янськ. Також дісталося Липецькій громаді".