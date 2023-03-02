Синєгубов і ДСНС повідомили про наслідки обстрілів Харківщини за добу

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що по Куп’янську та найближчих селах били з РСЗВ та мінометів. По Чугуєву ворог завдав ракетного удару.

“Протягом минулої доби під вогнем окупантів були населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів області. Зокрема, ворог зі ствольної артилерії, РСЗВ та мінометів обстрілював місто Куп’янськ, селища Ківшарівка та Великий Бурлук, села Красне, Глибоке, Стрілеча, Червона Зоря та інші. В районі с. Бударки ворог застосував БпЛА з бойовим навантаженням. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. У с. Кіндрашівка Куп’янського району через обстріл з РСЗВ пошкоджено адміністративну будівлю”, – перерахував події доби Олег Синєгубов.

У ДСНС доповнили зведення даними про ракетний удар по Чугуївському району, який стався вранці 1 березня.

“Близько 07:40 ворог завдав ракетного удару по Чугуївському району. У житловій 5-поверхівці виникла пожежа на площі 20 кв. м. Її ліквідували бійці 50-ї ДРПЧ о 08:35. Двоє людей отримали травми“, – нагадали в пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Також рятувальники минулої доби перевіряли місця “прильотів” у Вовчанську. Там удар припав по приватному сектору. Пошкоджено територію шести приватних будинків.