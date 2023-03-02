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Враг бил по Харьковщине из минометов и артиллерии, — Генштаб об обстановке

Происшествия 18:21   02.03.2023
Елена Нагорная
Враг бил по Харьковщине из минометов и артиллерии, — Генштаб об обстановке

Районы по меньшей мере 19 населенных пунктов Харьковской области обстрелял враг в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Противник удерживает подразделения вблизи государственной границы Украины и продолжает инженерное оборудование позиций. Формирование наступательных группировок не выявлено, пишет Генштаб.

Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов 15 населенных пунктов Харьковской области. Среди них — Красное, Глубокое, Веселое, Волчанск, Огурцово и Стрелечья.

На Купянском направлении армия РФ вела безупречные наступательные действия вблизи Белогоровки и Кременной Луганской области и Спорного Донецкой области. На Харьковщине, среди прочих, обстреляны Двуречная, Лиман Первый, Петропавловка и Купянск.

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Угроза нанесения дальнейших ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины, предупреждают в Генштабе.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 марта 2023 в 18:21;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 19 населенных пунктов Харьковской области обстрелял враг в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.".