Враг бил по Харьковщине из минометов и артиллерии, — Генштаб об обстановке

Районы по меньшей мере 19 населенных пунктов Харьковской области обстрелял враг в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Противник удерживает подразделения вблизи государственной границы Украины и продолжает инженерное оборудование позиций. Формирование наступательных группировок не выявлено, пишет Генштаб.

Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов 15 населенных пунктов Харьковской области. Среди них — Красное, Глубокое, Веселое, Волчанск, Огурцово и Стрелечья.

На Купянском направлении армия РФ вела безупречные наступательные действия вблизи Белогоровки и Кременной Луганской области и Спорного Донецкой области. На Харьковщине, среди прочих, обстреляны Двуречная, Лиман Первый, Петропавловка и Купянск.

Угроза нанесения дальнейших ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины, предупреждают в Генштабе.