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РФ минирует границу к северо-западу от Харькова, наступать не собираются — ISW

Мир 07:47   02.03.2023
Оксана Горун
РФ минирует границу к северо-западу от Харькова, наступать не собираются — ISW Фото: карта ISW

Армия РФ укрепляет свои позиции на госгранице в районе Харьковской области. В Институте изучения войны (ISW) считают, что возобновлять тут наступательные действия враг не планирует.

Такой вывод аналитики ISW сделали в сводке за 1 марта.

«Российские войска укрепляют позиции на государственной границе в Белгородской области. 1 марта Генштаб Украины сообщил, что российские силы перебросили инженерное оборудование и устанавливают противотанковые мины в Новостроевке Второй и Горьковском Белгородской области — примерно в 47 км к северо-западу от Харькова», — отметили эксперты института.

Горьковский и Новостроевка на карте
Фото: GoogleMaps

Со ссылкой на данные Генштаба Украины, аналитики  сообщили, что формирования наступательных группировок на северном направлении Харьковской области не фиксируют.

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«И такие укрепления также указывают на то, что российские войска не готовятся к возобновлению наступательных действий в этом районе», — считают в ISW.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Мир, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 марта 2023 в 07:47;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ укрепляет свои позиции на госгранице в районе Харьковской области. В Институте изучения войны (ISW) считают, что возобновлять тут наступательные действия враг не планирует".