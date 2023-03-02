РФ минирует границу к северо-западу от Харькова, наступать не собираются — ISW

Армия РФ укрепляет свои позиции на госгранице в районе Харьковской области. В Институте изучения войны (ISW) считают, что возобновлять тут наступательные действия враг не планирует.

Такой вывод аналитики ISW сделали в сводке за 1 марта.

«Российские войска укрепляют позиции на государственной границе в Белгородской области. 1 марта Генштаб Украины сообщил, что российские силы перебросили инженерное оборудование и устанавливают противотанковые мины в Новостроевке Второй и Горьковском Белгородской области — примерно в 47 км к северо-западу от Харькова», — отметили эксперты института.

Со ссылкой на данные Генштаба Украины, аналитики сообщили, что формирования наступательных группировок на северном направлении Харьковской области не фиксируют.

«И такие укрепления также указывают на то, что российские войска не готовятся к возобновлению наступательных действий в этом районе», — считают в ISW.