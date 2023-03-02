РФ минирует границу к северо-западу от Харькова, наступать не собираются — ISW
Армия РФ укрепляет свои позиции на госгранице в районе Харьковской области. В Институте изучения войны (ISW) считают, что возобновлять тут наступательные действия враг не планирует.
Такой вывод аналитики ISW сделали в сводке за 1 марта.
«Российские войска укрепляют позиции на государственной границе в Белгородской области. 1 марта Генштаб Украины сообщил, что российские силы перебросили инженерное оборудование и устанавливают противотанковые мины в Новостроевке Второй и Горьковском Белгородской области — примерно в 47 км к северо-западу от Харькова», — отметили эксперты института.
Со ссылкой на данные Генштаба Украины, аналитики сообщили, что формирования наступательных группировок на северном направлении Харьковской области не фиксируют.
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«И такие укрепления также указывают на то, что российские войска не готовятся к возобновлению наступательных действий в этом районе», — считают в ISW.
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- • Дата публикации материала: 2 марта 2023 в 07:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ укрепляет свои позиции на госгранице в районе Харьковской области. В Институте изучения войны (ISW) считают, что возобновлять тут наступательные действия враг не планирует".