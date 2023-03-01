Live
  • Среда 01.03.2023
    • Харьков
  •   -3°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.82
    • 🟢

Свитан: когда ВСУ переломят давление РФ и начнут контрнаступление на Купянщине

Общество 21:25   01.03.2023
Елена Нагорная
Свитан: когда ВСУ переломят давление РФ и начнут контрнаступление на Купянщине

Армия РФ продолжает наращивать военное присутствие, и, соответственно, усиливает давление в Луганской и Харьковской областях. Однако уже в конце марта — начале апреля ВСУ «переломят эту ситуацию» и пойдут в контрнаступление.

Такое мнение украинский военный эксперт полковник запаса Роман Свитан высказал в эфире Politeka.

Он уточнил, что в Луганской области захватчики давят в районе Белогоровки, Кременной и Сватово, а в Харьковской — в районе Купянска.

«То есть, вся эта линия фронта, примерно 100 километров, россияне пытаются нас сбросить с плацдарма между Осколом и Северским Донцом, выйти на Лиман. Они будут продолжать это делать, пока у них будет достаточное количество сил и средств. Вот почему они и бьются в Белогоровку. Они нам не дают начать наступление на Лисичанск. Они из Лисичанска бьются в Белогоровку, понимая, что как только они остановят такого рода действия, мы пойдем в контратаки и начнем выдавливать их из Лисичанска и заходить в тыл попаснянской группировки для деблокирования Бахмута», — считает Свитан.

«Противостояние идет, идет уже второй месяц и будет идти и третий месяц, пока к нам не зайдут серьезные вооружения наших западных партнеров, тяжелое вооружение и определенные средства поражения, и мы просто переломим эту ситуацию», — добавил эксперт.

Видео: Politeka

Читайте также: Контролировать 30% Харьковщины или больше, — Синегубов рассказал о целях РФ

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

21:25
Свитан: когда ВСУ переломят давление РФ и начнут контрнаступление на Купянщине
20:43
«Горіла сосна, палала»: харьковская 92-я ОМБр бьет врага на Луганщине (видео)
20:15
На Харьковщине электрообогреватель убил двух людей (фото)
19:31
Селфи на краденую технику: россиян, мародеривших в Циркунах, объявят в розыск
18:48
Армия РФ ставит противотанковые сооружения на границе с Харьковщиной — Генштаб

  • Категории: Общество, Политика, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Свитан: когда ВСУ переломят давление РФ и начнут контрнаступление на Купянщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 1 марта 2023 в 21:25;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ продолжает наращивать военное присутствие, и, соответственно, усиливает давление в Луганской и Харьковской областях. Однако уже в конце марта — начале апреля ВСУ «переломят эту ситуацию» и пойдут в контрнаступление.".