Свитан: когда ВСУ переломят давление РФ и начнут контрнаступление на Купянщине

Армия РФ продолжает наращивать военное присутствие, и, соответственно, усиливает давление в Луганской и Харьковской областях. Однако уже в конце марта — начале апреля ВСУ «переломят эту ситуацию» и пойдут в контрнаступление.

Такое мнение украинский военный эксперт полковник запаса Роман Свитан высказал в эфире Politeka.

Он уточнил, что в Луганской области захватчики давят в районе Белогоровки, Кременной и Сватово, а в Харьковской — в районе Купянска.

«То есть, вся эта линия фронта, примерно 100 километров, россияне пытаются нас сбросить с плацдарма между Осколом и Северским Донцом, выйти на Лиман. Они будут продолжать это делать, пока у них будет достаточное количество сил и средств. Вот почему они и бьются в Белогоровку. Они нам не дают начать наступление на Лисичанск. Они из Лисичанска бьются в Белогоровку, понимая, что как только они остановят такого рода действия, мы пойдем в контратаки и начнем выдавливать их из Лисичанска и заходить в тыл попаснянской группировки для деблокирования Бахмута», — считает Свитан.

«Противостояние идет, идет уже второй месяц и будет идти и третий месяц, пока к нам не зайдут серьезные вооружения наших западных партнеров, тяжелое вооружение и определенные средства поражения, и мы просто переломим эту ситуацию», — добавил эксперт.

Видео: Politeka