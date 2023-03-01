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Світан: коли ЗСУ переламають тиск РФ і почнуть контрнаступ на Куп’янщині

Політика 21:25   01.03.2023
Олена Нагорна
Світан: коли ЗСУ переламають тиск РФ і почнуть контрнаступ на Куп’янщині

Армія РФ продовжує нарощувати військову присутність, і, відповідно, посилює тиск у Луганській та Харківській областях. Проте вже наприкінці березня – на початку квітня ЗСУ “переламають цю ситуацію” і підуть у контрнаступ.

Таку думку український військовий експерт полковник запасу Роман Світан висловив в етері Politeka.

Він уточнив, що на Луганщині загарбники тиснуть у районі Білогорівки, Кремінної та Сватового, а в Харківській – у районі Куп’янська.

“Тобто, вся ця лінія фронту, приблизно 100 кілометрів, росіяни намагаються нас скинути з плацдарму між Осколом і Сіверським Дінцем, вийти на Лиман. Вони продовжуватимуть це робити, доки вони матимуть достатню кількість сил і засобів. Вони нам не дають почати наступ на Лисичанськ. Вони з Лисичанська б’ються в Білогорівку, розуміючи, що як тільки вони зупинять такі дії, ми підемо в контратаки та почнемо видавлювати їх з Лисичанська і заходити в тил попаснянського угруповання для деблокування Бахмута”, – вважає Світан.

“Протистояння йде, йде вже другий місяць і йтиме і третій місяць, доки до нас не зайдуть серйозні озброєння наших західних партнерів, важке озброєння та певні засоби ураження, і ми просто переламаємо цю ситуацію”, – додав експерт.

Відео: Politeka

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Політика, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2023 в 21:25;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ продовжує нарощувати військову присутність, і, відповідно, посилює тиск у Луганській та Харківській областях. Проте вже наприкінці березня – на початку квітня ЗСУ “переламають цю ситуацію” і підуть у контрнаступ.".