Світан: коли ЗСУ переламають тиск РФ і почнуть контрнаступ на Куп’янщині
Армія РФ продовжує нарощувати військову присутність, і, відповідно, посилює тиск у Луганській та Харківській областях. Проте вже наприкінці березня – на початку квітня ЗСУ “переламають цю ситуацію” і підуть у контрнаступ.
Таку думку український військовий експерт полковник запасу Роман Світан висловив в етері Politeka.
Він уточнив, що на Луганщині загарбники тиснуть у районі Білогорівки, Кремінної та Сватового, а в Харківській – у районі Куп’янська.
“Тобто, вся ця лінія фронту, приблизно 100 кілометрів, росіяни намагаються нас скинути з плацдарму між Осколом і Сіверським Дінцем, вийти на Лиман. Вони продовжуватимуть це робити, доки вони матимуть достатню кількість сил і засобів. Вони нам не дають почати наступ на Лисичанськ. Вони з Лисичанська б’ються в Білогорівку, розуміючи, що як тільки вони зупинять такі дії, ми підемо в контратаки та почнемо видавлювати їх з Лисичанська і заходити в тил попаснянського угруповання для деблокування Бахмута”, – вважає Світан.
“Протистояння йде, йде вже другий місяць і йтиме і третій місяць, доки до нас не зайдуть серйозні озброєння наших західних партнерів, важке озброєння та певні засоби ураження, і ми просто переламаємо цю ситуацію”, – додав експерт.
Відео: Politeka
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2023 в 21:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ продовжує нарощувати військову присутність, і, відповідно, посилює тиск у Луганській та Харківській областях. Проте вже наприкінці березня – на початку квітня ЗСУ “переламають цю ситуацію” і підуть у контрнаступ.".