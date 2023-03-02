РФ мінує кордон на північний захід від Харкова, наступати не збираються – ISW

Армія РФ зміцнює свої позиції на держкордоні в районі Харківської області. В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що відновлювати наступальні дії ворог не планує.

Такий висновок аналітики ISW зробили у зведенні за 1 березня.

“Російські війська зміцнюють позиції на державному кордоні в Бєлгородській області. 1 березня Генштаб України повідомив, що російські сили перекинули інженерне обладнання та встановлюють протитанкові міни в Новостроєвці-другій та Горьківському Бєлгородської області – приблизно за 47 км на північний захід від Харкова”, – зазначили експерти інституту.

З посиланням на дані Генштабу України аналітики повідомили, що формування наступальних угруповань на північному напрямку Харківської області не фіксують.

“І такі укріплення також вказують на те, що російські війська не готуються до відновлення наступальних дій у цьому районі”, – вважають в ISW.