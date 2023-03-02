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РФ мінує кордон на північний захід від Харкова, наступати не збираються – ISW

Події 07:47   02.03.2023
Оксана Горун
РФ мінує кордон на північний захід від Харкова, наступати не збираються – ISW

Армія РФ зміцнює свої позиції на держкордоні в районі Харківської області. В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що відновлювати наступальні дії ворог не планує.

Такий висновок аналітики ISW зробили у зведенні за 1 березня.

“Російські війська зміцнюють позиції на державному кордоні в Бєлгородській області. 1 березня Генштаб України повідомив, що російські сили перекинули інженерне обладнання та встановлюють протитанкові міни в Новостроєвці-другій та Горьківському Бєлгородської області – приблизно за 47 км на північний захід від Харкова”, – зазначили експерти інституту.

Горьківський та Новобудівка на карті

З посиланням на дані Генштабу України аналітики повідомили, що формування наступальних угруповань на північному напрямку Харківської області не фіксують.

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“І такі укріплення також вказують на те, що російські війська не готуються до відновлення наступальних дій у цьому районі”, – вважають в ISW.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Світ, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2023 в 07:47;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ зміцнює свої позиції на держкордоні в районі Харківської області. В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що відновлювати наступальні дії ворог не планує".