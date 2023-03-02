Ворог гатив по Харківщині з мінометів та артилерії, – Генштаб про обстановку

Райони щонайменше 19 населених пунктів Харківської області обстріляв ворог протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку оперативна ситуація без істотних змін. Супротивник утримує підрозділи поблизу державного кордону України та продовжує інженерне обладнання позицій. Формування наступальних угруповань не виявлено, пише Генштаб.

Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів 15 населених пунктів Харківської області. Серед них – Красне, Глибоке, Веселе, Вовчанськ, Огірцеве та Стрілеча.

На Куп’янському напрямку армія РФ вела безуспішні наступальні дії поблизу Білогорівки та Кремінної Луганської області та Спірного на Донеччині. На Харківщині, серед інших, обстріляні Дворічна, Лиман Перший, Петропавлівка та Куп’янськ.

Загроза завдання подальших ракетних ударів залишається високою по всій території України, попереджають у Генштабі.