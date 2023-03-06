На Харьковщине женщина погибла в пожаре — ГСЧС (фото)
За минувшие сутки в Харьковской области сгорели два частных дома — в Лозовском и Харьковском районах. По информации ГСЧС, есть погибшая.
«В 16:14 возник пожар в частном доме, расположенном в селе Хлебное Лозовского района по ул. Широкой, 69. Там обнаружено тело погибшей 57-летней женщины. Огонь на площади 15 кв. м ликвидирован силами бойцов 24-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС в 17:05. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности во время эксплуатации печного отопления», — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Еще один пожар в частном доме случился в поселке Бабаи Харьковского района. Около 19:50 5 марта загорелся дом на ул. Командарма Шумилова, 96.
«На момент прибытия пожарных пламя охватило почти всю площадь дома в 150 кв.м. С огнем боролись спасатели четырех оперативных отделений ГСЧС из Харькова. Совместными усилиями им удалось в 20:58 локализовать и в 22:47 ликвидировать пожар», — проинформировали спасатели.
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По данным ГСЧС, пожар случился из-за неосторожности с открытым огнем. Информации о пострадавших нет.
В ГСЧС сообщили, что за сутки в области случилось 16 пожаров, из них один — из-за вражеских обстрелов — на железнодорожном объекте в Купянске.
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- • Дата публикации материала: 6 марта 2023 в 08:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки в Харьковской области сгорели два частных дома — в Лозовском и Харьковском районах. По информации ГСЧС, есть погибшая".