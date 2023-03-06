Live
  • Понедельник 06.03.2023
    • Харьков
  •   +1°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.8
    • 🔴

На Харьковщине женщина погибла в пожаре — ГСЧС (фото)

Происшествия 08:34   06.03.2023
Оксана Горун
На Харьковщине женщина погибла в пожаре — ГСЧС (фото)

За минувшие сутки в Харьковской области сгорели два частных дома — в Лозовском и Харьковском районах. По информации ГСЧС, есть погибшая.

«В 16:14 возник пожар в частном доме, расположенном в селе Хлебное Лозовского района по ул. Широкой, 69. Там обнаружено тело погибшей 57-летней женщины. Огонь на площади 15 кв. м ликвидирован силами бойцов 24-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС в 17:05. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности во время эксплуатации печного отопления», — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожары в Харьковской области 5 марта 2023

Еще один пожар в частном доме случился в поселке Бабаи Харьковского района. Около 19:50 5 марта загорелся дом на ул. Командарма Шумилова, 96.

«На момент прибытия пожарных пламя охватило почти всю площадь дома в 150 кв.м. С огнем боролись спасатели четырех оперативных отделений ГСЧС из Харькова. Совместными усилиями им удалось в 20:58 локализовать и в 22:47 ликвидировать пожар», — проинформировали спасатели.

Пожары в Харьковской области 5 марта 2023 3

  • Читайте также: Из-за вражеских обстрелов в Харьковской области случилось семь пожаров (фото)

    • По данным ГСЧС, пожар случился из-за неосторожности с открытым огнем. Информации о пострадавших нет.

    В ГСЧС сообщили, что за сутки в области случилось 16 пожаров, из них один — из-за вражеских обстрелов — на железнодорожном объекте в Купянске.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    09:00
    В Купянске спасатели после обстрела нашли под завалами погибшего – ГСЧС
    10:31
    В ГСЧС сообщили, где именно насмерть подорвался мужчина на Харьковщине
    09:22
    Из-за вражеских обстрелов в Харьковской области случилось семь пожаров (фото)
    08:11
    Спасатели на Харьковщине обнаружили тело погибшей от обстрела женщины
    09:11
    Синегубов и ГСЧС сообщили о последствиях обстрелов Харьковщины за сутки

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Харьковщине женщина погибла в пожаре — ГСЧС (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 6 марта 2023 в 08:34;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки в Харьковской области сгорели два частных дома — в Лозовском и Харьковском районах. По информации ГСЧС, есть погибшая".