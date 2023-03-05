В Купянске на Харьковщине после обстрелов горел железнодорожный вокзал – ГСЧС
Спасатели почти 4 часа тушили огонь в здании железнодорожного вокзала, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.
Враг продолжает цинично обстреливать жилые массивы и инфраструктуру Купянщины.
Сегодня утром, 5 марта, после ночных вражеских обстрелов загорелось здание железнодорожного вокзала. Площадь пожара составила около 50 кв. м. Пожарные ликвидировали пожар в 08:45. По предварительным данным, пострадавших людей нет.
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- • Дата публикации материала: 5 марта 2023 в 11:57;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели почти 4 часа тушили огонь в здании железнодорожного вокзала, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".