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В Купянске на Харьковщине после обстрелов горел железнодорожный вокзал – ГСЧС

Происшествия 11:57   05.03.2023
Оксана Якушко
В Купянске на Харьковщине после обстрелов горел железнодорожный вокзал – ГСЧС

Спасатели почти 4 часа тушили огонь в здании железнодорожного вокзала, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

Враг продолжает цинично обстреливать жилые массивы и инфраструктуру Купянщины.


Сегодня утром, 5 марта, после ночных вражеских обстрелов загорелось здание железнодорожного вокзала. Площадь пожара составила около 50 кв. м. Пожарные ликвидировали пожар в 08:45. По предварительным данным, пострадавших людей нет.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; ;

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    • • Дата публикации материала: 5 марта 2023 в 11:57;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели почти 4 часа тушили огонь в здании железнодорожного вокзала, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".