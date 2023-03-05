В Купянске спасатели после обстрела нашли под завалами погибшего – ГСЧС
За сутки с 04 по 05 марта 2023 года спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 12 раз выезжали на ликвидацию пожаров, 4 из которых вызвал вражеский обстрел.
В 23:15 спасатели из Купянска тушили пожары, вызванные вражескими обстрелами, по 4 адресам. Горели 2 жилых дома, хозяйственная постройка, гараж и автомобиль на общей площади 215 кв.м. Огонь полностью потушили в 01:20. На одном из пожаров под завалами спасатели обнаружили тело владельца дома.
4 раза купянские спасатели выезжали на проверку мест попадания вражеских снарядов. Они обнаружили разрушения и повреждения жилого дома, газовой трубы, учебного заведения и медицинского учреждения.
05 марта в 04:04 возник пожар в складском помещении на пр-те Льва Ландау в Харькове. Там горела крыша и конструктивные элементы здания на площади пожара 400 кв. Огонь локализовали в 04:33, в 06:55 потушили. Причину возгорания устанавливают.
Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 37 единиц взрывоопасных предметов.
Жителям города Изюма спасатели доставили 8 тонн питьевой воды.
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- • Дата публикации материала: 5 марта 2023 в 09:00;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки с 04 по 05 марта 2023 года спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 12 раз выезжали на ликвидацию пожаров, 4 из которых вызвал вражеский обстрел.".