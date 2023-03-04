Из-за вражеских обстрелов в Харьковской области случилось семь пожаров (фото)

ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировало о пожарах в многоэтажке Купянска и частных дворах Волчанска.

«В 19:48 спасатели из г. Купянска выехали на тушение пожара, вызванного вражеским обстрелом. В жилом 5-этажном доме горели две квартиры на площади 30 кв. м», — сообщили об одном из ЧП 3 марта в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Огонь локализовали в 20:29 и полностью потушили в 20:58. Жертв и пострадавших нет.

Пожары также случились в частном секторе Волчанска — после 21:00 3 марта.

«Горели две хозяйственные постройки, пристройка к ним и дровник на общей площади 150 кв. м», — сообщили спасатели.

Огонь полностью ликвидировали в 22:06. В целом в регионе за сутки случилось 11 пожаров, семь их них — из-за обстрелов российских террористов.

Также спасатели восемь раз выезжали на места «прилетов». Все выезды — в Купянском районе.

«Были обнаружены разрушения и повреждения четырех жилых построек, гаража и котельной медицинского учреждения», — перечислили в ГСЧС.