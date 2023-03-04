Из-за вражеских обстрелов в Харьковской области случилось семь пожаров (фото)
ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировало о пожарах в многоэтажке Купянска и частных дворах Волчанска.
«В 19:48 спасатели из г. Купянска выехали на тушение пожара, вызванного вражеским обстрелом. В жилом 5-этажном доме горели две квартиры на площади 30 кв. м», — сообщили об одном из ЧП 3 марта в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Огонь локализовали в 20:29 и полностью потушили в 20:58. Жертв и пострадавших нет.
Пожары также случились в частном секторе Волчанска — после 21:00 3 марта.
«Горели две хозяйственные постройки, пристройка к ним и дровник на общей площади 150 кв. м», — сообщили спасатели.
Огонь полностью ликвидировали в 22:06. В целом в регионе за сутки случилось 11 пожаров, семь их них — из-за обстрелов российских террористов.
Также спасатели восемь раз выезжали на места «прилетов». Все выезды — в Купянском районе.
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«Были обнаружены разрушения и повреждения четырех жилых построек, гаража и котельной медицинского учреждения», — перечислили в ГСЧС.
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- • Дата публикации материала: 4 марта 2023 в 09:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировало о пожарах в многоэтажке Купянска и частных дворах Волчанска".