Live
  • Суббота 04.03.2023
    • Харьков
  •   +2°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.78
    • 🟢

Из-за вражеских обстрелов в Харьковской области случилось семь пожаров (фото)

Происшествия 09:22   04.03.2023
Оксана Горун
Из-за вражеских обстрелов в Харьковской области случилось семь пожаров (фото)

ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировало о пожарах в многоэтажке Купянска и частных дворах Волчанска.

«В 19:48 спасатели из г. Купянска выехали на тушение пожара, вызванного вражеским обстрелом. В жилом 5-этажном доме горели две квартиры на площади 30 кв. м», — сообщили об одном из ЧП 3 марта в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожары из-за обстрелов на Харьковщине 3 марта 2023 5

Огонь локализовали в 20:29 и полностью потушили в 20:58. Жертв и пострадавших нет.

Пожары из-за обстрелов на Харьковщине 3 марта 2023 3

Пожары также случились в частном секторе Волчанска — после 21:00 3 марта.

«Горели две хозяйственные постройки, пристройка к ним и дровник на общей площади 150 кв. м», — сообщили спасатели.

Пожары из-за обстрелов на Харьковщине 3 марта 2023 4

Огонь полностью ликвидировали в 22:06. В целом в регионе за сутки случилось 11 пожаров, семь их них — из-за обстрелов российских террористов.

Также спасатели восемь раз выезжали на места «прилетов». Все выезды — в Купянском районе.

Читайте также: Синегубов: на Харьковщине обстрелами повреждены частные дома, есть раненый

«Были обнаружены разрушения и повреждения четырех жилых построек, гаража и котельной медицинского учреждения», — перечислили в ГСЧС.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

09:00
Синегубов: на Харьковщине обстрелами повреждены частные дома, есть раненый
07:24
Силы обороны отбили более 150 атак РФ, в том числе на Купянском направлении
09:39
На Харьковщине из-за обстрелов сгорело 1,5 тысячи тонн зерна — полиция
08:44
Синегубов показал разрушения на Харьковщине за сутки (фото)
08:11
Спасатели на Харьковщине обнаружили тело погибшей от обстрела женщины

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Из-за вражеских обстрелов в Харьковской области случилось семь пожаров (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 4 марта 2023 в 09:22;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировало о пожарах в многоэтажке Купянска и частных дворах Волчанска".