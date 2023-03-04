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Синегубов: на Харьковщине обстрелами повреждены частные дома, есть раненый

Происшествия 09:00   04.03.2023
Оксана Горун
Синегубов: на Харьковщине обстрелами повреждены частные дома, есть раненый

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что ранения получил 52-летний житель Купянского района.

По информации руководителя областной военной администрации, за прошедшие сутки враг обстрелял населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области.

«В с. Берестовое Купянского района в результате вражеского обстрела ранения получил 52-летний гражданский мужчина, госпитализирован в состоянии средней тяжести», — отметил Синегубов.

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Он сообщил, что в самом Купянске за сутки российские террористы повредили не менее девяти жилых домов, а также разрушены хозпостройки и гаражи, повреждено заведение здравоохранения. «Прилетело» и в частный дом в Волчанске. В этих случаях обошлось без пострадавших.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 марта 2023 в 09:00;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что ранения получил 52-летний житель Купянского района".