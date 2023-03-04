Синегубов: на Харьковщине обстрелами повреждены частные дома, есть раненый
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что ранения получил 52-летний житель Купянского района.
По информации руководителя областной военной администрации, за прошедшие сутки враг обстрелял населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области.
«В с. Берестовое Купянского района в результате вражеского обстрела ранения получил 52-летний гражданский мужчина, госпитализирован в состоянии средней тяжести», — отметил Синегубов.
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Он сообщил, что в самом Купянске за сутки российские террористы повредили не менее девяти жилых домов, а также разрушены хозпостройки и гаражи, повреждено заведение здравоохранения. «Прилетело» и в частный дом в Волчанске. В этих случаях обошлось без пострадавших.
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- • Дата публикации материала: 4 марта 2023 в 09:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что ранения получил 52-летний житель Купянского района".