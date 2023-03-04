Синєгубов: на Харківщині обстрілами пошкоджено приватні будинки, є поранений

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що поранення отримав 52-річний мешканець Куп’янського району.

За інформацією керівника обласної військової адміністрації, минулої доби ворог обстріляв населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів області.

“У с. Берестове Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу поранення зазнав 52-річний цивільний чоловік, госпіталізований у стані середньої тяжкості”, – зазначив Синєгубов.

Начальник ХОВА повідомив, що в самому Куп’янську за добу російські терористи пошкодили щонайменше дев’ять житлових будинків, а також зруйновано господарські будівлі та гаражі, пошкоджено заклад охорони здоров’я. “Прилетіло” і до приватного будинку у Вовчанську. У цих випадках обійшлося без постраждалих.