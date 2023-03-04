Синєгубов: на Харківщині обстрілами пошкоджено приватні будинки, є поранений
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що поранення отримав 52-річний мешканець Куп’янського району.
За інформацією керівника обласної військової адміністрації, минулої доби ворог обстріляв населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів області.
“У с. Берестове Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу поранення зазнав 52-річний цивільний чоловік, госпіталізований у стані середньої тяжкості”, – зазначив Синєгубов.
Читайте також: Смертельна рибалка: на Харківщині сьогодні підірвався 37-річний чоловік
Начальник ХОВА повідомив, що в самому Куп’янську за добу російські терористи пошкодили щонайменше дев’ять житлових будинків, а також зруйновано господарські будівлі та гаражі, пошкоджено заклад охорони здоров’я. “Прилетіло” і до приватного будинку у Вовчанську. У цих випадках обійшлося без постраждалих.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Синєгубов: на Харківщині обстрілами пошкоджено приватні будинки, є поранений»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2023 в 09:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що поранення отримав 52-річний мешканець Куп’янського району".