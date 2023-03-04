Смертельна рибалка: на Харківщині сьогодні підірвався 37-річний чоловік

Чоловік йшов рибалити в Чугуївському районі, але натрапив на ворожу розтяжку. Про трагедію повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Сьогодні зранку у с. Чайківка Чугуївського району загинув 37-річний цивільний чоловік. Він підірвався на розтяжці, коли йшов рибалити на річку”, – написав Синєгубов у telegram.

Начальник ХОВА закликав мешканців області утриматися від відвідування лісів, лісосмуг, річок, полів тощо. Усі ці території потенційно небезпечні та можуть бути заміновані.

Раніше начальник ГУ Нацполіції Харківщини Володимир Тимошко також попередив мешканців області про те, що заміновано значну частину дачних селищ та заміських будинків. Тому навесні на дачі він радить їхати лише після того, як територію визнають безпечною сапери.