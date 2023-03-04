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Смертельная рыбалка: на Харьковщине сегодня подорвался 37-летний мужчина

Происшествия 08:48   04.03.2023
Оксана Горун
Смертельная рыбалка: на Харьковщине сегодня подорвался 37-летний мужчина Фото: пресс-служба Восточного ОТО НГУ

Мужчина шел рыбачить в Чугуевском районе, но наткнулся на вражескую растяжку. О трагедии сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Сегодня утром в с. Чайковка Чугуевского района погиб 37-летний гражданский мужчина. Он взорвался на растяжке, когда шел рыбачить на реку», — написал Синегубов в telegram.

Начальник ХОВА призвал жителей области воздержаться от посещения лесов, лесополос, рек, полей и т.д. Все эти территории потенциально опасны и могут быть заминированы.

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    • Ранее начальник ГУ Нацполиции Харьковщины Владимир Тимошко также предупредил жителей области о том, что заминирована значительная часть дачных поселков и загородных домов. Потому весной на дачи он советует ехать только после того, как территорию признают безопасной саперы.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 марта 2023 в 08:48;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина шел рыбачить в Чугуевском районе, но наткнулся на вражескую растяжку. О трагедии сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".