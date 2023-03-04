Смертельная рыбалка: на Харьковщине сегодня подорвался 37-летний мужчина
Фото: пресс-служба Восточного ОТО НГУ
Мужчина шел рыбачить в Чугуевском районе, но наткнулся на вражескую растяжку. О трагедии сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Сегодня утром в с. Чайковка Чугуевского района погиб 37-летний гражданский мужчина. Он взорвался на растяжке, когда шел рыбачить на реку», — написал Синегубов в telegram.
Начальник ХОВА призвал жителей области воздержаться от посещения лесов, лесополос, рек, полей и т.д. Все эти территории потенциально опасны и могут быть заминированы.
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Ранее начальник ГУ Нацполиции Харьковщины Владимир Тимошко также предупредил жителей области о том, что заминирована значительная часть дачных поселков и загородных домов. Потому весной на дачи он советует ехать только после того, как территорию признают безопасной саперы.
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- • Дата публикации материала: 4 марта 2023 в 08:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина шел рыбачить в Чугуевском районе, но наткнулся на вражескую растяжку. О трагедии сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".