Смертельная рыбалка: на Харьковщине сегодня подорвался 37-летний мужчина

Мужчина шел рыбачить в Чугуевском районе, но наткнулся на вражескую растяжку. О трагедии сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Сегодня утром в с. Чайковка Чугуевского района погиб 37-летний гражданский мужчина. Он взорвался на растяжке, когда шел рыбачить на реку», — написал Синегубов в telegram.

Начальник ХОВА призвал жителей области воздержаться от посещения лесов, лесополос, рек, полей и т.д. Все эти территории потенциально опасны и могут быть заминированы.

Ранее начальник ГУ Нацполиции Харьковщины Владимир Тимошко также предупредил жителей области о том, что заминирована значительная часть дачных поселков и загородных домов. Потому весной на дачи он советует ехать только после того, как территорию признают безопасной саперы.