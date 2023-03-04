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Через ворожі обстріли в Харківській області сталося сім пожеж (фото)

Події 09:22   04.03.2023
Оксана Горун
Через ворожі обстріли в Харківській області сталося сім пожеж (фото)

ГУ ДСНС України в Харківській області поінформувало про пожежі в багатоповерхівці Куп’янська та приватних дворах Вовчанська.

“О 19:48 рятувальники з м. Куп’янська виїхали на гасіння пожежі, спричиненої ворожим обстрілом. У житловому 5-поверховому будинку горіли дві квартири на площі 30 кв. м”, – повідомили про одну з НП 3 березня у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежі через обстріл на Харківщині 3 березня 2023 5

Вогонь локалізували о 20:29 та повністю загасили о 20:58. Жертв та постраждалих немає.

Пожежі через обстріл на Харківщині 3 березня 2023 3

Пожежі також сталися у приватному секторі Вовчанська – після 21:00 3 березня.

“Горіли дві господарські будівлі, прибудова до них та дровник на загальній площі 150 кв. м”, – повідомили рятувальники.

Пожежі через обстріл на Харківщині 3 березня 2023 4

Вогонь повністю ліквідували о 22:06. Загалом у регіоні за добу сталося 11 пожеж, сім із них – через обстріли російських терористів.

Також рятувальники вісім разів виїжджали на місця прильотів. Усі виїзди – в Куп’янському районі.

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“Були виявлені руйнування та пошкодження чотирьох житлових споруд, гаража та котельні медичного закладу”, – перерахували в ДСНС.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2023 в 09:22;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ГУ ДСНС України в Харківській області поінформувало про пожежі в багатоповерхівці Куп’янська та приватних дворах Вовчанська".