У Куп’янську рятувальники після обстрілу знайшли під завалами загиблого – ДСНС

За добу з 04 ​​по 05 березня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 12 разів виїжджали на ліквідацію пожеж, 4 з яких спричинили ворожі обстріли.

О 23:15 рятувальники з Куп’янська гасили пожежі, спричинені ворожими обстрілами, за 4 адресами. Горіли 2 житлових будинки, господарча споруда, гараж та автомобіль на загальній площі 215 кв.м. Вогонь повністю погасили о 01:20. На одній із пожеж під завалами рятувальники знайшли тіло власника будинку.

4 рази Куп’янські рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів. Вони виявили руйнації та пошкодження житлового будинку, газової труби, закладу освіти та медичного закладу.

05 березня о 04:04 виникла пожежа у складському приміщенні на пр-ті Льва Ландау у Харкові. Там горів дах та конструктивні елементи будівлі на площі пожежі 400 кв.м. Вогонь погасили о 04:33, о 06:55 ліквідували. Причину загоряння встановлюють.

Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 37 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міста Ізюма рятувальники доставили 8 тонн питної води.