У Куп’янську на Харківщині після обстрілів палав залізничний вокзал – ДСНС

Рятувальники майже 4 години гасили вогонь у будівлі залізничного вокзалу, повідомили у ДСНС у Харківській області.

Ворог продовжує цинічно обстрілювати житлові масиви та інфраструктуру Куп’янщини.



Сьогодні вранці, 5 березня, після нічних ворожих обстрілів спалахнула будівля залізничного вокзалу. Площа пожежі становила близько 50 кв. м. Рятувальники загасили полум’я о 08.45. За попередніми даними, потерпілих немає.