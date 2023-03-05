У Куп’янську на Харківщині після обстрілів палав залізничний вокзал – ДСНС
Рятувальники майже 4 години гасили вогонь у будівлі залізничного вокзалу, повідомили у ДСНС у Харківській області.
Ворог продовжує цинічно обстрілювати житлові масиви та інфраструктуру Куп’янщини.
Сьогодні вранці, 5 березня, після нічних ворожих обстрілів спалахнула будівля залізничного вокзалу. Площа пожежі становила близько 50 кв. м. Рятувальники загасили полум’я о 08.45. За попередніми даними, потерпілих немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2023 в 11:57;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники майже 4 години гасили вогонь у будівлі залізничного вокзалу, повідомили у ДСНС у Харківській області.".