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У Куп’янську на Харківщині після обстрілів палав залізничний вокзал – ДСНС

Події 11:57   05.03.2023
Оксана Якушко
У Куп’янську на Харківщині після обстрілів палав залізничний вокзал – ДСНС

Рятувальники майже 4 години гасили вогонь у будівлі залізничного вокзалу, повідомили у ДСНС у Харківській області.

Ворог продовжує цинічно обстрілювати житлові масиви та інфраструктуру Куп’янщини.


Сьогодні вранці, 5 березня, після нічних ворожих обстрілів спалахнула будівля залізничного вокзалу. Площа пожежі становила близько 50 кв. м. Рятувальники загасили полум’я о 08.45. За попередніми даними, потерпілих немає.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2023 в 11:57;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники майже 4 години гасили вогонь у будівлі залізничного вокзалу, повідомили у ДСНС у Харківській області.".