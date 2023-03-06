На Харківщині жінка загинула в пожежі – ДСНС (фото)

Минулої доби на Харківщині згоріли два приватні будинки – у Лозівському та Харківському районах. За інформацією ДСНС, є загибла.

“О 16:14 виникла пожежа у приватному будинку, розташованому у селі Хлібне Лозівського району на вул. Широкій, 69. Там виявлено тіло загиблої 57-річної жінки. Вогонь на площі 15 кв. м ліквідований силами бійців 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини ДСНС о 17:05. За попередніми даними, причиною виникнення пожежі стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення”, – повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Ще одна пожежа у приватному будинку сталася в селищі Бабаї Харківського району. Близько 19:50 5 березня спалахнув будинок на вул. Командарма Шумілова, 96.

“На момент прибуття пожежних полум’я охопило майже всю площу будинку 150 кв. м. З вогнем боролися рятувальники чотирьох оперативних відділень ДСНС із Харкова. Спільними зусиллями їм вдалося о 20:58 локалізувати та о 22:47 ліквідувати пожежу”, – поінформували рятувальники.

За даними ДСНС, пожежа сталася через необережність із відкритим вогнем. Інформації щодо постраждалих немає.

У ДСНС повідомили, що за добу в області сталося 16 пожеж, з них одна – через ворожі обстріли – на залізничному об’єкті в Куп’янську.