На Харківщині жінка загинула в пожежі – ДСНС (фото)
Минулої доби на Харківщині згоріли два приватні будинки – у Лозівському та Харківському районах. За інформацією ДСНС, є загибла.
“О 16:14 виникла пожежа у приватному будинку, розташованому у селі Хлібне Лозівського району на вул. Широкій, 69. Там виявлено тіло загиблої 57-річної жінки. Вогонь на площі 15 кв. м ліквідований силами бійців 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини ДСНС о 17:05. За попередніми даними, причиною виникнення пожежі стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення”, – повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.
Ще одна пожежа у приватному будинку сталася в селищі Бабаї Харківського району. Близько 19:50 5 березня спалахнув будинок на вул. Командарма Шумілова, 96.
“На момент прибуття пожежних полум’я охопило майже всю площу будинку 150 кв. м. З вогнем боролися рятувальники чотирьох оперативних відділень ДСНС із Харкова. Спільними зусиллями їм вдалося о 20:58 локалізувати та о 22:47 ліквідувати пожежу”, – поінформували рятувальники.
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За даними ДСНС, пожежа сталася через необережність із відкритим вогнем. Інформації щодо постраждалих немає.
У ДСНС повідомили, що за добу в області сталося 16 пожеж, з них одна – через ворожі обстріли – на залізничному об’єкті в Куп’янську.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2023 в 08:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби на Харківщині згоріли два приватні будинки – у Лозівському та Харківському районах. За інформацією ДСНС, є загибла".