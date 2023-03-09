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Несмотря на обстрел в центре Харькова отметили День рождения Шевченко (фото)

Общество 15:42   09.03.2023
Елена Нагорная
Оксана Якушко

Для всех, кто хочет почтить фигуру Тараса Шевченко, организаторы акции «Тарас єднає нас» приготовили призы, рассказал корреспонденту МГ «Объектив» Владимир Чистилин.

«Сегодня у Тараса нет цветов – власть их не положила, и это немного странно. Но все равно Харьков празднует День рождения Кобзаря. Сегодня у нас есть уникальные призы, которые мы будем разыгрывать – почти полное собрание Шевченко с рисунками. Будем читать Шевченко, говорить о нем и пытаться осмыслить его в контексте сегодняшней войны», — говорит Владимир Чистилин, соорганизатор акции.

Как всегда, в критический момент истории Шевченко выходит на первый план, отмечает Чистилин.

«Не случайно, когда заходили в Донецк в 2014 году, снимали флаг Украины и портрет Тараса. Без него невозможно представить ни Украину сегодня, ни Украину будущую», – подчеркивает Чистилин.

У организаторов немало призов, но у Кобзаря почти нет людей.»Сегодня проблемы транспортные, нет связи, но мы не собирались отменять акцию», — говорит соорганизатор акции.

Завернутый памятник Кобзарю украшает импровизированный трезубец.

«Мы решили сделать такой символизированный трезубец. Потому что Шевченко прикрыт, он в укрытии. А мы хотим показать сердце – такое вышиванковое сердце Харькова. Мы специально выбирали вышивку, чтобы на слобожанскую походила. И это такое слобожанское сердце Харькова – трезубец и буква Ш на памятнике», — объяснила Галина Куц.

Кстати, вышитые рущники, которые использовали активисты для трезубца, с вышиванкового шествия от Просвиты, которое проходило ранее ежегодно с 2018 года, рассказала Куц.

Читайте также: “Тарас объединяет нас”. В Харькове 9 марта почтят Кобзаря возле его памятника

Автор: Елена Нагорная, Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Репортаж, Украина, Харьков; ;

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    • Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Для всех, кто хочет почтить фигуру Тараса Шевченко, организаторы акции «Тарас єднає нас» приготовили призы, рассказал корреспонденту МГ «Объектив» Владимир Чистилин.".