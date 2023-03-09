Несмотря на обстрел в центре Харькова отметили День рождения Шевченко (фото)
Для всех, кто хочет почтить фигуру Тараса Шевченко, организаторы акции «Тарас єднає нас» приготовили призы, рассказал корреспонденту МГ «Объектив» Владимир Чистилин.
«Сегодня у Тараса нет цветов – власть их не положила, и это немного странно. Но все равно Харьков празднует День рождения Кобзаря. Сегодня у нас есть уникальные призы, которые мы будем разыгрывать – почти полное собрание Шевченко с рисунками. Будем читать Шевченко, говорить о нем и пытаться осмыслить его в контексте сегодняшней войны», — говорит Владимир Чистилин, соорганизатор акции.
Как всегда, в критический момент истории Шевченко выходит на первый план, отмечает Чистилин.
«Не случайно, когда заходили в Донецк в 2014 году, снимали флаг Украины и портрет Тараса. Без него невозможно представить ни Украину сегодня, ни Украину будущую», – подчеркивает Чистилин.
У организаторов немало призов, но у Кобзаря почти нет людей.»Сегодня проблемы транспортные, нет связи, но мы не собирались отменять акцию», — говорит соорганизатор акции.
Завернутый памятник Кобзарю украшает импровизированный трезубец.
«Мы решили сделать такой символизированный трезубец. Потому что Шевченко прикрыт, он в укрытии. А мы хотим показать сердце – такое вышиванковое сердце Харькова. Мы специально выбирали вышивку, чтобы на слобожанскую походила. И это такое слобожанское сердце Харькова – трезубец и буква Ш на памятнике», — объяснила Галина Куц.
Кстати, вышитые рущники, которые использовали активисты для трезубца, с вышиванкового шествия от Просвиты, которое проходило ранее ежегодно с 2018 года, рассказала Куц.
Читайте также: “Тарас объединяет нас”. В Харькове 9 марта почтят Кобзаря возле его памятника
Новости по теме:
Вы читали новость: «Несмотря на обстрел в центре Харькова отметили День рождения Шевченко (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 9 марта 2023 в 15:42;
Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Для всех, кто хочет почтить фигуру Тараса Шевченко, организаторы акции «Тарас єднає нас» приготовили призы, рассказал корреспонденту МГ «Объектив» Владимир Чистилин.".