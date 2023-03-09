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Попри обстріл у центрі Харкова відзначили День народження Шевченка (фото)

Репортаж 15:42   09.03.2023
Елена Нагорная
Оксана Якушко

Для всіх, хто хоче вшанувати постать Тараса Шевченка, організатори акції “Тарас єднає нас” приготували призи, розповів кореспондентові МГ “Об’єктив” Володимир Чистилін.

«Біля Тараса немає квітів – влада їх не поклала, і це трохи дивно. Але все одно, Харків святкує День народження Кобзаря. Сьогодні в нас є унікальні призи, які ми будемо розігрувати – це майже повне зібрання Шевченка з малюнками. Будемо читати Шевченка, говорити про нього и намагатимуся осмислити його в контексті сьогоднішньої війни», – каже Володимир Чистилін, співорганізатор акції.

Як завжди, у критичний момент історії Шевченко виходить на перший план, наголошує Чистилін.

«Не випадково, коли заходили в Донецьк в 2014 році, знімали прапор України і портрет Тараса. Без нього неможливо уявити ні Україну сьогодні, ні Україну майбутню», – підкреслює Чистилін.

Організатори мають чимало призів, але біля Кобзаря майже немає людей.

«Сьогодні проблеми транспортні, немає зв’язку, але ми не збиралися відміняти акцію», – каже співорганізатор акції.

Загорнутий пам’ятник Кобзареві прикрашає імпровізований тризуб.

«Ми вирішили зробити такий символізований тризуб. Бо Шевченко прикритий, він в укритті. А ми хочемо серце показати – отаке вишиванкове серце Харкова. Ми спеціально вибирали вишивку, щоб на слобожанську була схожа. І це таке слобожанське серце Харкова – тризуб і буква Ш на пам’ятнику», – пояснила Галина Куц.

До речі, рушники, які використали активісти, з вишиванкової ходи від Просвіти, яка відбувалася раніше щороку від 2018 року, розповіла Куц.

Читайте також: “Тарас єднає нас”. У Харкові 9 березня вшанують Кобзаря біля його пам’ятника

Автор: Елена Нагорная, Оксана Якушко

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  • Категорії: Репортаж, Суспільство, Україна, Харків; ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2023 в 15:42;

    • Кореспондент Елена Нагорная, Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Для всіх, хто хоче вшанувати постать Тараса Шевченка, організатори акції “Тарас єднає нас” приготували призи, розповів кореспондентові МГ “Об’єктив” Володимир Чистилін.".