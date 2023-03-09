Попри обстріл у центрі Харкова відзначили День народження Шевченка (фото)
Для всіх, хто хоче вшанувати постать Тараса Шевченка, організатори акції “Тарас єднає нас” приготували призи, розповів кореспондентові МГ “Об’єктив” Володимир Чистилін.
«Біля Тараса немає квітів – влада їх не поклала, і це трохи дивно. Але все одно, Харків святкує День народження Кобзаря. Сьогодні в нас є унікальні призи, які ми будемо розігрувати – це майже повне зібрання Шевченка з малюнками. Будемо читати Шевченка, говорити про нього и намагатимуся осмислити його в контексті сьогоднішньої війни», – каже Володимир Чистилін, співорганізатор акції.
Як завжди, у критичний момент історії Шевченко виходить на перший план, наголошує Чистилін.
«Не випадково, коли заходили в Донецьк в 2014 році, знімали прапор України і портрет Тараса. Без нього неможливо уявити ні Україну сьогодні, ні Україну майбутню», – підкреслює Чистилін.
Організатори мають чимало призів, але біля Кобзаря майже немає людей.
«Сьогодні проблеми транспортні, немає зв’язку, але ми не збиралися відміняти акцію», – каже співорганізатор акції.
Загорнутий пам’ятник Кобзареві прикрашає імпровізований тризуб.
«Ми вирішили зробити такий символізований тризуб. Бо Шевченко прикритий, він в укритті. А ми хочемо серце показати – отаке вишиванкове серце Харкова. Ми спеціально вибирали вишивку, щоб на слобожанську була схожа. І це таке слобожанське серце Харкова – тризуб і буква Ш на пам’ятнику», – пояснила Галина Куц.
До речі, рушники, які використали активісти, з вишиванкової ходи від Просвіти, яка відбувалася раніше щороку від 2018 року, розповіла Куц.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2023 в 15:42;
Кореспондент Елена Нагорная, Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Для всіх, хто хоче вшанувати постать Тараса Шевченка, організатори акції “Тарас єднає нас” приготували призи, розповів кореспондентові МГ “Об’єктив” Володимир Чистилін.".