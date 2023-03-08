Live
  • Середа 08.03.2023
    • Харків
  •   +10°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.01
    • 🟢

“Тарас єднає нас”. У Харкові 9 березня вшанують Кобзаря біля його пам’ятника

Суспільство 13:41   08.03.2023
Оксана Якушко
“Тарас єднає нас”. У Харкові 9 березня вшанують Кобзаря біля його пам’ятника

У Харкові 9 березня патріотична громада збереться біля пам’ятника Шевченку.

Про це повідомив активіст Володимир Чистілін.

«У четвер 9 березня 2023 року о 14.00 патріотична громада Харкова відзначить День народження Тараса Шевченка біля його пам’ятника. Навіть минулого року під постійні вибухи і ракетні обстріли засніженого міста вдалось покласти квіти та вшанувати батька нації. Цього разу почитаємо вірші та згадаємо нашого пророка. Тарас знову єднає нас!», – повідомив Чистилін.


Мерія Харкова також проведе акцію до дня народження Кобзаря.

Акція «Відкрий для себе Т. Г. Шевченка» до 209-ї річниці від дня народження українського класика пройде 9 березня у ТРЦ «Нікольський».

Харків’яни зможуть взяти участь у конкурсах та вікторинах, присвячених життю та творчості поета, і отримати подарунки. Окрім того, охочі декламуватимуть вірші Тараса Шевченка. Усім учасникам акції вручать сувеніри.

«Слова Кобзаря давно стали афоризмами, більшість із яких особливо актуальні в наш час, тому ми всі разом їх і згадаємо», – зазначили в управлінні.

Початок акції – о 16:30. Місце проведення – 1-й поверх ТРЦ «Нікольський».

Читайте також: День пам’яті Героїв Небесної Сотні: євромайданівці збиралися у центрі Харкова

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

13:41
“Тарас єднає нас”. У Харкові 9 березня вшанують Кобзаря біля його пам’ятника
21:41
Бій на “Розі вітрів”: рік тому “кадирівці” штурмували Харків і померли (відео)
21:03
Харківські тероборонівці знищують військових РФ на передовій (відео)
20:42
Центр Харкова освітили: вуличні ліхтарі вмикали вперше за рік війни (відео)
20:04
У Харкові чоловік під наркотиками хотів вистрибнути з балкона (відео)

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «“Тарас єднає нас”. У Харкові 9 березня вшанують Кобзаря біля його пам’ятника»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2023 в 13:41;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 9 березня патріотична громада збереться біля пам’ятника Шевченку.".