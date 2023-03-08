“Тарас єднає нас”. У Харкові 9 березня вшанують Кобзаря біля його пам’ятника
У Харкові 9 березня патріотична громада збереться біля пам’ятника Шевченку.
Про це повідомив активіст Володимир Чистілін.
«У четвер 9 березня 2023 року о 14.00 патріотична громада Харкова відзначить День народження Тараса Шевченка біля його пам’ятника. Навіть минулого року під постійні вибухи і ракетні обстріли засніженого міста вдалось покласти квіти та вшанувати батька нації. Цього разу почитаємо вірші та згадаємо нашого пророка. Тарас знову єднає нас!», – повідомив Чистилін.
Мерія Харкова також проведе акцію до дня народження Кобзаря.
Акція «Відкрий для себе Т. Г. Шевченка» до 209-ї річниці від дня народження українського класика пройде 9 березня у ТРЦ «Нікольський».
Харків’яни зможуть взяти участь у конкурсах та вікторинах, присвячених життю та творчості поета, і отримати подарунки. Окрім того, охочі декламуватимуть вірші Тараса Шевченка. Усім учасникам акції вручать сувеніри.
«Слова Кобзаря давно стали афоризмами, більшість із яких особливо актуальні в наш час, тому ми всі разом їх і згадаємо», – зазначили в управлінні.
Початок акції – о 16:30. Місце проведення – 1-й поверх ТРЦ «Нікольський».
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2023 в 13:41;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 9 березня патріотична громада збереться біля пам’ятника Шевченку.".