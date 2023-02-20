День пам’яті Героїв Небесної Сотні: євромайданівці збиралися в центрі Харкова

Активісти харківського Євромайдану 20 лютого збиралися з нагоди Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні. У художній галереї імені Г. Семирадського присутні заспівали гімн, вшанували пам’ять полеглих захисників хвилиною мовчання та подивилися фільм “Герої не вмирають”.

В умовах війни захід вирішили провести у приміщенні, а не біля пам’ятника Тарасу Шевченку, як у минулі роки, розповів кореспондентові МГ “Об’єктив” один із координаторів харківського Євромайдану Володимир Чистилін.

На зустріч, зокрема, прийшли священник Віктор Маринчак, батько Героя Небесної сотні Євгена Котляра Микола Котляр, а також євромайданівець Леонід Онищенко, який зараз захищає Україну на фронті.

“Була така камерна атмосфера, прийшло достатньо багато людей, учасників тих подій, наші активісти. Сенс цієї акції був у тому, щоб подивитися на історію Небесної Сотні в контексті нинішньої війни. Ми розуміємо, що війна триває не один рік. Офіційно як раз із 20 лютого 2014 року. Але ми бачимо її ширше – як велике зіткнення цивілізацій. Російсько-українська війна триває кілька століть”, – зазначив Чистилін.

Також присутні згадували євромайданівців, які пішли із життя протягом цього року. Зокрема фотографа, відеоблогера та активіста Ігоря Гуденка – оператора фільму “Герої не вмирають”, який помер наприкінці лютого 2022 року, а також Геннадія Ковшика – він загинув 12 лютого 2023-го внаслідок бомбардування міста Дружківка Донецької області.

Вранці у храмі Святого Іоанна Богослова у Харкові відбулася панахида за загиблими учасниками Революції Гідності.



Фото: Михайло Нікіпєлов

Нагадаємо, з 18 по 21 лютого 2014 року на столичному Майдані загинуло понад 80 активістів. Усього ж події тієї зими забрали життя 107 людей. Більшість стали жертвами снайперських куль. Серед героїв Небесної Сотні троє харків’ян – це Євген Котляр, Юрій Паращук та Владислав Зубенко.