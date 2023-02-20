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День памяти Героев Небесной Сотни: евромайдановцы собирались в центре Харькова

Общество 23:22   20.02.2023
Елена Нагорная
День памяти Героев Небесной Сотни: евромайдановцы собирались в центре Харькова Фото: Михаил Никипелов

Активисты харьковского Евромайдана 20 февраля собирались по случаю Дня памяти Героев Небесной Сотни. В художественной галерее имени Г. Семирадского присутствующие спели гимн, почтили память павших защитников минутой молчания и посмотрели фильм «Герои не умирают».

В условиях войны мероприятие решили провести в помещении, а не возле памятника Тарасу Шевченко, как в прошлые годы, рассказал корреспонденту МГ «Объектив» один из координаторов харьковского Евромайдана Владимир Чистилин.

На встречу в частности пришли священник Виктор Маринчак, отец Героя Небесной сотни Евгения Котляра Николай Котляр, а также евромайдановец Леонид Онищенко, который сейчас защищает Украину на фронте.

«Была такая камерная атмосфера, пришло достаточно много людей, участников тех событий, наши активисты. Смысл этой акции был в том, чтобы посмотреть на историю Небесной Сотни в контексте нынешней войны. Мы понимаем, что война длится не один год. Официально как раз с 20 февраля 2014 года. Но мы видим ее шире — как большое столкновение цивилизаций. Российско-украинская война длится несколько веков», — отметил Чистилин.

Также присутствующие вспоминали евромайдановцев, которые ушли из жизни за этот год. В частности фотографа, видеоблогера и активиста Игоря Гуденко — оператора фильма «Герои не умирают», который умер в конце февраля 2022 года, а также Геннадия Ковшика — он погиб 12 февраля 2023-го в результате бомбардировки города Дружковка Донецкой области.

Утром в Храме Святого Иоанна Богослова в Харькове состоялась панихида по погибшим участникам Революции Достоинства.


Фото: Михаил Никипелов

Напомним, с 18 по 21 февраля 2014 года на столичном Майдане погибло больше 80 активистов. Всего же события той зимы унесли жизни 107 человек. Большинство стали жертвами снайперских пуль. Среди героев Небесной Сотни трое харьковчан — это Евгений Котляр, Юрий Паращук и Владислав Зубенко.

Автор: Елена Нагорная

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    • • Дата публикации материала: 20 февраля 2023 в 23:22;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Активисты харьковского Евромайдана 20 февраля собирались по случаю Дня памяти Героев Небесной Сотни. В художественной галерее имени Г. Семирадского присутствующие спели гимн, почтили память павших защитников минутой молчания и посмотрели фильм «Герои не умирают».".