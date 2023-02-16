«Лицо украинского Харькова»: состоялось прощание с Геннадием Ковшиком (сюжет)

В Харькове 16 февраля простились с Геннадием Ковшиком — заместителем командира госпиталя по воспитательной работе, который погиб 12 февраля в результате бомбардировки города Дружковка Донецкой области. Харьковчанин был участником Революции Достоинства, в 2015 году пошел воевать. Служил в 92-й ОМБр до лета 2021-го, а после начала полномасштабного вторжения снова отправился на фронт.

В Харькове 16 февраля попрощались с Геннадием Ковшиком. Он погиб в результате бомбардировки Дружковки Донецкой области российскими захватчиками.

Татьяна Харлан, волонтер

Я во время Революции Достоинства его не знала. Мы же не все знакомы друг с другом. Но он на какие-то мероприятия всегда приезжал с флагом. Ну вот такое было. Я когда еще не знала, кто это, ну просто встречались на каких-то акциях. Всегда приезжал человек такой, не очень уж молодого возраста на велосипеде с флагом. Ну это было всегда так приятно по сердцу.

Побратимы характеризуют Геннадия Ковшика как невероятно позитивного и патриотического человека. Энергичного, светлого и жизнелюбивого.

Валерий, сын погибшего Геннадия Ковшика, волонтер

Он всегда активно принимал участие в мероприятиях, которые считал нужным поддержать. Почти всегда ходил туда с флагом. Часто ездил на велосипеде. Привязывал флаг к велосипеду. Многие его в Харькове, думаю, знают именно за велосипед с флагом.

Он был участником Революции Достоинства. С 2015 до 2021 года служил в 92-й ОМБр. После начала полномасштабного вторжения снова отправился на фронт.

Борис Редин, соорганизатор харьковского Евромайдана

Он выделялся внешностью. Это такой казак действительно. Как-то военный и Геннадий у меня как-то не очень складывается. Хотя он же воевал и он же реально военный. Я его больше знаю как представителя украинства. Он был в образе, в мыслях, в разговорах именно таким. Лицо украинского Харькова. Понятное дело, таких людей просто не хватает. Единственная причина, почему нас не захватили, потому что такие люди как Геннадий просто встали и пошли. Взяли оружие и пошли воевать.

Проститься с военным пришли боевые побратимы, волонтеры, харьковчане.

Татьяна Харлан, волонтер

Я знаю, что с началом полномасштабного вторжения он хотел пойти воевать, потому что он в то время был демобилизован. У него контракт закончился. Но его не брали. Он ну очень-очень настойчиво просился и ему удалось пойти в госпиталь наш. Он там был что-то там типа морально-психологического обеспечения, как замполит. И потом я с сожалением узнала, что он в Дружковке погиб во время обстрела.

Валерий, сын погибшего Геннадия Ковшика, волонтер

Я не сомневался, что он так сделает. Я знал это заранее. Никаких сомнений, что он так сделает у меня не было. Если бы даже он знал, что погибнет — все равно пошел бы.

священник

Знал о тех рисках, которые сопровождают жизнь каждого военнослужащего. Но мне сегодня хотелось сделать акцент на имени новопреставленного. Люди говорят в имени человека его судьба. В переводе с латинского языка Геннадий значит благородный. Он жил как благородный человек и он умер как благородный человек.