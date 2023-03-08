«Тарас объединяет нас». В Харькове 9 марта почтят Кобзаря возле его памятника
В Харькове 9 марта патриотическая громада соберется у памятника Шевченко.
Об этом сообщил активист Владимир Чистилин.
«В четверг 9 марта 2023 в 14.00 патриотическая громада Харькова отметит День рождения Тараса Шевченко возле его памятника. Даже в прошлом году под постоянные взрывы и ракетные обстрелы заснеженного города удалось возложить цветы и почтить отца нации. На этот раз почитаем стихи и вспомним нашего Пророка. Тарас снова объединяет нас!», — сообщил Чистилин.
Мэрия Харькова также проведет акцию ко дню рождения Кобзаря.
Акция «Открой для себя Т. Г. Шевченко» к 209-летию со дня рождения украинского классика пройдет 9 марта в ТРЦ «Никольский».
Харьковчане смогут принять участие в конкурсах и викторинах, посвященных жизни и творчеству поэта и получить подарки. Кроме того, желающие будут декламировать стихи Тараса Шевченко. Всем участникам акции будут вручены сувениры.
«Слова Кобзаря давно стали афоризмами, большинство из которых особенно актуальны в наше время, поэтому мы все вместе их и вспомним», — отметили в управлении семьи и молодежи.
Начало акции – в 16:30. Место проведения – 1-й этаж ТРЦ «Никольский».
Читайте также: День памяти Героев Небесной Сотни: евромайдановцы собирались в центре Харькова
Новости по теме:
Вы читали новость: ««Тарас объединяет нас». В Харькове 9 марта почтят Кобзаря возле его памятника»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 8 марта 2023 в 13:41;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 9 марта патриотическая громада соберется у памятника Шевченко.".