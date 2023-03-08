«Тарас объединяет нас». В Харькове 9 марта почтят Кобзаря возле его памятника

В Харькове 9 марта патриотическая громада соберется у памятника Шевченко.

Об этом сообщил активист Владимир Чистилин.

«В четверг 9 марта 2023 в 14.00 патриотическая громада Харькова отметит День рождения Тараса Шевченко возле его памятника. Даже в прошлом году под постоянные взрывы и ракетные обстрелы заснеженного города удалось возложить цветы и почтить отца нации. На этот раз почитаем стихи и вспомним нашего Пророка. Тарас снова объединяет нас!», — сообщил Чистилин.



Мэрия Харькова также проведет акцию ко дню рождения Кобзаря.

Акция «Открой для себя Т. Г. Шевченко» к 209-летию со дня рождения украинского классика пройдет 9 марта в ТРЦ «Никольский».

Харьковчане смогут принять участие в конкурсах и викторинах, посвященных жизни и творчеству поэта и получить подарки. Кроме того, желающие будут декламировать стихи Тараса Шевченко. Всем участникам акции будут вручены сувениры.

«Слова Кобзаря давно стали афоризмами, большинство из которых особенно актуальны в наше время, поэтому мы все вместе их и вспомним», — отметили в управлении семьи и молодежи.

Начало акции – в 16:30. Место проведения – 1-й этаж ТРЦ «Никольский».