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«Тарас объединяет нас». В Харькове 9 марта почтят Кобзаря возле его памятника

Общество 13:41   08.03.2023
Оксана Якушко
«Тарас объединяет нас». В Харькове 9 марта почтят Кобзаря возле его памятника

В Харькове 9 марта патриотическая громада соберется у памятника Шевченко.

Об этом сообщил активист Владимир Чистилин.

«В четверг 9 марта 2023 в 14.00 патриотическая громада Харькова отметит День рождения Тараса Шевченко возле его памятника. Даже в прошлом году под постоянные взрывы и ракетные обстрелы заснеженного города удалось возложить цветы и почтить отца нации. На этот раз почитаем стихи и вспомним нашего Пророка. Тарас снова объединяет нас!», — сообщил Чистилин.

Мэрия Харькова также проведет акцию ко дню рождения Кобзаря.
Акция «Открой для себя Т. Г. Шевченко» к 209-летию со дня рождения украинского классика пройдет 9 марта в ТРЦ «Никольский».

Харьковчане смогут принять участие в конкурсах и викторинах, посвященных жизни и творчеству поэта и получить подарки. Кроме того, желающие будут декламировать стихи Тараса Шевченко. Всем участникам акции будут вручены сувениры.

«Слова Кобзаря давно стали афоризмами, большинство из которых особенно актуальны в наше время, поэтому мы все вместе их и вспомним», — отметили в управлении семьи и молодежи.
Начало акции – в 16:30. Место проведения – 1-й этаж ТРЦ «Никольский».

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 марта 2023 в 13:41;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 9 марта патриотическая громада соберется у памятника Шевченко.".