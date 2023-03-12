Терехов рассказал об особом «гене харьковчан»
Харьковчане несокрушимые и продолжают восстанавливать все, что рушат террористы из РФ в городе. «Мы обязательно победим», — заявил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона.
«У нас есть такой фундаментальный ген харьковчан: что мы несокрушимы и что мы будем работать и будем держаться. И обязательно победим и выдержим, и будем предоставлять все коммунальные услуги для харьковчан», — заверил мэр Харькова, комментируя последствия очередной российской ракетной атаки, отправившей город в блэкаут на двое суток.
По слова Терехова, ситуация с критической инфраструктурой, по которой методично бьют российские террористы, в городе действительно непростая. Подробности он пока что обсуждать не может, чтобы не давать подсказок врагу.
«Каждый прилет наносит тяжелые разрушения. Но, благодаря нашим коммунальщикам, нашим энергетикам, за сутки — двое суток мы возобновляем напряжение, предоставление жизнеобеспечивающих услуг для харьковчан: есть свет, тепло, вода», — подчеркнул городской голова.
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По данным Терехова, сейчас в Харькове живет ориентировочно 1,1 млн человек — это вдвое меньше, чем было до войны.
«Но люди есть, они живут и работают в Харькове, никуда не хотят уезжать из города, и это радостно», — сказал мэр.
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- • Дата публикации материала: 12 марта 2023 в 15:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчане несокрушимые и продолжают восстанавливать все, что рушат террористы из РФ в городе. «Мы обязательно победим», — заявил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона".