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Терехов рассказал об особом «гене харьковчан»

Общество 15:58   12.03.2023
Оксана Горун
Терехов рассказал об особом «гене харьковчан»

Харьковчане несокрушимые и продолжают восстанавливать все, что рушат террористы из РФ в городе. «Мы обязательно победим», — заявил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона.

«У нас есть такой фундаментальный ген харьковчан: что мы несокрушимы и что мы будем работать и будем держаться. И обязательно победим и выдержим, и будем предоставлять все коммунальные услуги для харьковчан», — заверил мэр Харькова, комментируя последствия очередной российской ракетной атаки, отправившей город в блэкаут на двое суток.

По слова Терехова, ситуация с критической инфраструктурой, по которой методично бьют российские террористы, в городе действительно непростая. Подробности он пока что обсуждать не может, чтобы не давать подсказок врагу.

«Каждый прилет наносит тяжелые разрушения. Но, благодаря нашим коммунальщикам, нашим энергетикам, за сутки — двое суток мы возобновляем напряжение, предоставление жизнеобеспечивающих услуг для харьковчан: есть свет, тепло, вода», — подчеркнул городской голова.

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По данным Терехова, сейчас в Харькове живет ориентировочно 1,1 млн человек — это вдвое меньше, чем было до войны.

«Но люди есть, они живут и работают в Харькове, никуда не хотят уезжать из города, и это радостно», — сказал мэр.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 марта 2023 в 15:58;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчане несокрушимые и продолжают восстанавливать все, что рушат террористы из РФ в городе. «Мы обязательно победим», — заявил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона".