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Терехов — об отоплении Харькова: «Для Украины это беспрецедентно»

Общество 15:42   12.03.2023
Оксана Горун
Терехов — об отоплении Харькова: «Для Украины это беспрецедентно»

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона заявил, что в городе восьмой раз за сезон перезапустили систему отопления.

«Наши коммунальные службы, наши энергетики возобновили электроснабжение Харькова. Было время, когда у харьковчан не было по двое суток электрического напряжения. Сейчас таких случаев фактически нет, город запитан. Есть снабжение водой, теплом. Для Украины это беспрецедентно, когда в восьмой раз мы перезапустили систему отопления. Очень сложно, но я благодарен нашим тепловикам, нашим коммунальным предприятиям, которые круглосуточно работали, чтобы в домах харьковчан было тепло», — сказал Терехов.

Он также отметил, что метро в Харькове останавливалось из-за проблем с напряжением в сети. Но сейчас работает, правда «в более тяжелом режиме».

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«Мы не все поезда выпустили на линию», — отметил мэр.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 марта 2023 в 15:42;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона заявил, что в городе восьмой раз за сезон перезапустили систему отопления".