Терехов – про опалення Харкова: “Для України це безпрецедентно”
Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону заявив, що в місті восьмий раз за сезон перезапустили систему опалення.
“Наші комунальні служби, наші енергетики відновили електропостачання Харкова. Був час, коли харків’яни не мали по дві доби електричної напруги. Зараз таких випадків фактично немає, місто заживлене. Є постачання води, тепла. Для України це безпрецедентно, коли увосьме ми перезапустили систему опалення. Дуже складно, але я вдячний нашим тепловикам, нашим комунальним підприємствам, які цілодобово працювали, щоб у будинках харків’ян було тепло”, – сказав Терехов.
Він також зазначив, що метро в Харкові зупинялося через проблеми з напругою в мережі. Але зараз працює, правда “у важчому режимі”.
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“Ми не всі потяги випустили на лінію”, – зазначив мер.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2023 в 15:42;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону заявив, що в місті восьмий раз за сезон перезапустили систему опалення".