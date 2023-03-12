Терехов розповів про особливий “ген харків’ян”
Харків’яни незламні та продовжують відновлювати все, що руйнують терористи з РФ у місті. “Ми обов’язково переможемо”, – заявив мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону.
“У нас є такий фундаментальний ген харків’ян: що ми незламні та що ми працюватимемо й триматимемося. І обов’язково переможемо й витримаємо, і надаватимемо всі комунальні послуги для харків’ян”, — запевнив мер Харкова, коментуючи наслідки чергової російської ракетної атаки, яка відправила місто в блекаут на дві доби.
За словами Терехова, ситуація з критичною інфраструктурою, по якій методично б’ють російські терористи, в місті справді непроста. Подробиці він поки що обговорювати не може, щоб не підказувати ворогові.
“Кожен “приліт” завдає тяжких руйнувань. Але завдяки нашим комунальникам, нашим енергетикам за добу – дві доби ми відновлюємо напругу, надання життєзабезпечних послуг для харків’ян: є світло, тепло, вода”, – підкреслив міський голова.
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За даними Терехова, зараз у Харкові живе орієнтовно 1,1 млн осіб – це вдвічі менше, ніж було до війни.
“Але люди є, вони живуть і працюють у Харкові, нікуди не хочуть їхати з міста, і це радісно”, – сказав мер.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2023 в 15:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’яни незламні та продовжують відновлювати все, що руйнують терористи з РФ у місті. “Ми обов’язково переможемо”, – заявив мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону".