Терехов розповів про особливий “ген харків’ян”

Харків’яни незламні та продовжують відновлювати все, що руйнують терористи з РФ у місті. “Ми обов’язково переможемо”, – заявив мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону.

“У нас є такий фундаментальний ген харків’ян: що ми незламні та що ми працюватимемо й триматимемося. І обов’язково переможемо й витримаємо, і надаватимемо всі комунальні послуги для харків’ян”, — запевнив мер Харкова, коментуючи наслідки чергової російської ракетної атаки, яка відправила місто в блекаут на дві доби.

За словами Терехова, ситуація з критичною інфраструктурою, по якій методично б’ють російські терористи, в місті справді непроста. Подробиці він поки що обговорювати не може, щоб не підказувати ворогові.

“Кожен “приліт” завдає тяжких руйнувань. Але завдяки нашим комунальникам, нашим енергетикам за добу – дві доби ми відновлюємо напругу, надання життєзабезпечних послуг для харків’ян: є світло, тепло, вода”, – підкреслив міський голова.

За даними Терехова, зараз у Харкові живе орієнтовно 1,1 млн осіб – це вдвічі менше, ніж було до війни.

“Але люди є, вони живуть і працюють у Харкові, нікуди не хочуть їхати з міста, і це радісно”, – сказав мер.