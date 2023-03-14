Ситуация со светом в Харьковской области стабилизирована — Синегубов
Фото: Виктория Яковенко
По состоянию на 14 марта работа энергосистемы Харьковской области, которая получила повреждения в результате вражеских обстрелов, полностью возобновлена.
Об этом во время нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. По его словам, в области еще с утра были аварийные отключения света.
«Для того чтобы нормировать электроснабжение. Поскольку были перебои напряжения в системе», — пояснил начальник ХОВА.
Однако энергетики полностью восстановили работу системы. После 13:00 все отключения в регионе отменены.
«И город Харьков, и область стабильно получают электроснабжение», — добавил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 14 марта 2023 в 15:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 14 марта работа энергосистемы Харьковской области, которая получила повреждения в результате вражеских обстрелов, полностью возобновлена.".