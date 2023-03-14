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Ситуация со светом в Харьковской области стабилизирована — Синегубов

Общество 15:14   14.03.2023
Виктория Яковенко
Ситуация со светом в Харьковской области стабилизирована — Синегубов Фото: Виктория Яковенко

По состоянию на 14 марта работа энергосистемы Харьковской области, которая получила повреждения в результате вражеских обстрелов, полностью возобновлена.

Об этом во время нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. По его словам, в области еще с утра были аварийные отключения света.

«Для того чтобы нормировать электроснабжение. Поскольку были перебои напряжения в системе», — пояснил начальник ХОВА.

Однако энергетики полностью восстановили работу системы. После 13:00 все отключения в регионе отменены.

«И город Харьков, и область стабильно получают электроснабжение», — добавил Синегубов.

Читайте также: В Харькове отменили аварийные отключения света

Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 марта 2023 в 15:14;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 14 марта работа энергосистемы Харьковской области, которая получила повреждения в результате вражеских обстрелов, полностью возобновлена.".