В Харькове отменили аварийные отключения света
Фото: Виктория Яковенко
По состоянию на 12:45 ограничения в электросети Харькова отменили.
Как сообщил пресс-секретарь «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко, аварийные графики отключения света по городу были ситуативные.
«Это ситуативные отключения, надеемся обходиться без них», — заявили в «Харьковоблэнерго».
Аварийные графики по городу применялись до 13:00.
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- • Дата публикации материала: 14 марта 2023 в 12:59;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 12:45 ограничения в электросети Харькова отменили. ".