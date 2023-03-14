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В Харькове отменили аварийные отключения света

Общество 12:59   14.03.2023
Виктория Яковенко
В Харькове отменили аварийные отключения света Фото: Виктория Яковенко

По состоянию на 12:45 ограничения в электросети Харькова отменили. 

Как сообщил пресс-секретарь «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко, аварийные графики отключения света по городу  были ситуативные.

«Это ситуативные отключения, надеемся обходиться без них», — заявили в «Харьковоблэнерго».

Аварийные графики по городу применялись до 13:00.

Читайте также: В Харькове — аварийные отключения света — облэнерго

Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 марта 2023 в 12:59;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 12:45 ограничения в электросети Харькова отменили.  ".