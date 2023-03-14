В Харькове отменили аварийные отключения света

По состоянию на 12:45 ограничения в электросети Харькова отменили.

Как сообщил пресс-секретарь «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко, аварийные графики отключения света по городу были ситуативные.

«Это ситуативные отключения, надеемся обходиться без них», — заявили в «Харьковоблэнерго».

Аварийные графики по городу применялись до 13:00.