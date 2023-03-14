У Харкові скасували аварійні відключення світла
Фото: Вікторія Яковенко
Станом на 12.45 обмеження в електромережі Харкова скасували.
Як повідомив прессекретар «Харківобленерго» Володимир Скічко, аварійні графіки відключення світла по місту були ситуативні.
“Це ситуативні відключення, сподіваємося обходитися без них”, – заявили у “Харківобленерго”.
Аварійні графіки містом застосовувалися до 13:00.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2023 в 12:59;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 12.45 обмеження в електромережі Харкова скасували. ".