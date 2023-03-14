У Харкові скасували аварійні відключення світла

Станом на 12.45 обмеження в електромережі Харкова скасували.

Як повідомив прессекретар «Харківобленерго» Володимир Скічко, аварійні графіки відключення світла по місту були ситуативні.

“Це ситуативні відключення, сподіваємося обходитися без них”, – заявили у “Харківобленерго”.

Аварійні графіки містом застосовувалися до 13:00.