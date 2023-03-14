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У Харкові скасували аварійні відключення світла

Суспільство 12:59   14.03.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові скасували аварійні відключення світла Фото: Вікторія Яковенко

Станом на 12.45 обмеження в електромережі Харкова скасували.

Як повідомив прессекретар «Харківобленерго» Володимир Скічко, аварійні графіки відключення світла по місту були ситуативні.

“Це ситуативні відключення, сподіваємося обходитися без них”, – заявили у “Харківобленерго”.

Аварійні графіки містом застосовувалися до 13:00.

Читайте також: У Харкові – аварійні відключення світла – обленерго

Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2023 в 12:59;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 12.45 обмеження в електромережі Харкова скасували. ".