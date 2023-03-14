Ситуація зі світлом у Харківській області стабілізована – Синєгубов

Станом на 14 березня роботу енергосистеми Харківської області, яка отримала пошкодження внаслідок ворожих обстрілів, повністю відновлено.

Про це під час нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. За його словами, в області ще вранці були аварійні відключення світла.

«Для того, щоб унормувати електропостачання. Оскільки були перебої напруги в системі», – пояснив голова ХОВА.

Однак енергетики повністю відновили роботу системи. Після 13:00 усі відключення в регіоні скасовано.

“І місто Харків, і область стабільно отримують електропостачання”, – додав Синєгубов.

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