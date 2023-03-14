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Ситуація зі світлом у Харківській області стабілізована – Синєгубов

Суспільство 15:14   14.03.2023
Вікторія Яковенко
Ситуація зі світлом у Харківській області стабілізована – Синєгубов Фото: Вікторія Яковенко

Станом на 14 березня роботу енергосистеми Харківської області, яка отримала пошкодження внаслідок ворожих обстрілів, повністю відновлено.

Про це під час нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. За його словами, в області ще вранці були аварійні відключення світла.

«Для того, щоб унормувати електропостачання. Оскільки були перебої напруги в системі», – пояснив голова ХОВА.

Однак енергетики повністю відновили роботу системи. Після 13:00 усі відключення в регіоні скасовано.

“І місто Харків, і область стабільно отримують електропостачання”, – додав Синєгубов.

Читайте також: У Харкові скасували аварійні відключення світла

Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2023 в 15:14;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 14 березня роботу енергосистеми Харківської області, яка отримала пошкодження внаслідок ворожих обстрілів, повністю відновлено.".