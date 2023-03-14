Ситуація зі світлом у Харківській області стабілізована – Синєгубов
Фото: Вікторія Яковенко
Станом на 14 березня роботу енергосистеми Харківської області, яка отримала пошкодження внаслідок ворожих обстрілів, повністю відновлено.
Про це під час нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. За його словами, в області ще вранці були аварійні відключення світла.
«Для того, щоб унормувати електропостачання. Оскільки були перебої напруги в системі», – пояснив голова ХОВА.
Однак енергетики повністю відновили роботу системи. Після 13:00 усі відключення в регіоні скасовано.
“І місто Харків, і область стабільно отримують електропостачання”, – додав Синєгубов.
Читайте також: У Харкові скасували аварійні відключення світла
Новини за темою:
Ви читали новину: «Ситуація зі світлом у Харківській області стабілізована – Синєгубов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2023 в 15:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 14 березня роботу енергосистеми Харківської області, яка отримала пошкодження внаслідок ворожих обстрілів, повністю відновлено.".