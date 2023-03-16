Где на деоккупированной Харьковщине восстановили транспортное сообщение: ХОВА

Уже частично восстановили транспортное сообщение на Волчанском направлении. Из Харькова люди могут добраться до поселка Старый Салтов, а оттуда в Волчанск.

Об этом сообщили в Харьковской областной военной администрации. Там также рассказали, что сейчас проводят работы по возобновлению пригородных автобусных маршрутов на территории Изюмского района. Пока не могут пустить транспорт в поселок Двуречная, рассказали в ХОВА.

«Не разрешает ситуация безопасности. По другим направлениям мы плодотворно сотрудничаем с «Укрзализницей». Там, где есть возможность запуска электричек, мы осуществляем подвоз пассажиров к железнодорожным станциям», – рассказал начальник управления транспорта Харьковской ВА Владимир Наконечный.

Он также заявил, что на деоккупированных территориях восстанавливают старые маршруты или создают новые в соответствии с запросами населения и местными властями.

Также в регионе готовятся к проведению ремонта дорожного покрытия, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. По его словам, подрядные организации уже закупили стройматериалы. Работы должны приступить при благоприятных погодных условиях. Это позволит расширить транспортное сообщение на деоккупированных территориях, отметил Синегубов.

«Проработайте, пожалуйста, маршруты. Мы сейчас приступаем к ремонту дороги. Как позволят погодные условия – работы начнутся», — подчеркнул глава ХОВА Олег Синегубов.