Де на деокупованій Харківщині відновили транспортне сполучення: ХОВА

Уже частково відновили транспортне сполучення на Вовчанському напрямку. З Харкова люди можуть дістатися селища Старий Салтів, а звідти до Вовчанська.

Про це повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації. Там також розповіли, що наразі проводять роботи щодо поновлення приміських автобусних маршрутів на території Ізюмського району. Наразі неможливо поновити сполучення із селищем Дворічна, розповіли у ХОВА.

«Бо не дозволяє безпекова ситуація. На інших напрямках ми плідно співпрацюємо із «Укрзалізницею». Там, де є можливість запуску електричок, ми здійснюємо підвіз пасажирів до залізничних станцій», – розповів начальник управління транспорту Харківської ОВА Володимир Наконечний.

Він також заявив, що на деокупованих територіях відновлюють старі маршрути або створюють нові відповідно до запитів населення та місцевої влади.

Також в регіоні готуються до проведення ремонту дорожнього покриття, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. За його словами, підрядні організації вже закупили будматеріали. Роботи мають розпочати за сприятливих погодних умов. Це дозволить розширити транспортне сполучення на деокупованих територіях, зазначив Синєгубов.

«Опрацюйте, будь ласка, маршрути. Ми зараз приступаємо до ремонту дороги. Як дозволять погодні умови – роботи розпочнуться», – наголосив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.