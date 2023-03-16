Поврежден интернат, горели частные дома — итоги обстрелов Харьковщины за сутки
В ГСЧС сообщили о последствиях войны российских террористов с мирным населением Харьковщины.
За минувшие сутки из-за обстрелов в Харьковской области случился один пожар — около 10 утра 15 марта горели дома в селе Гатище Волчанской громады.
«По словам заявителя, там горели три частных дома. Однако подразделения ГСЧС не имели возможности выехать на ликвидацию пожара из-за постоянных сильных обстрелов со стороны оккупантов», — сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Также за сутки спасатели дважды выезжали на места «прилетов». Одно из них — в Харькове, по которому россияне вчера ударили ракетой из комплекса С-300.
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«Повреждено здание учебного заведения и жилой 16-этажный дом, несколько автомобилей и гаражные боксы. Пожар не возник. Жертв и пострадавших нет», — констатировали в ГСЧС.
Также от обстрела пострадал поселок Вильча Волчанской громады. Там поверждено здание одной из торгово-производственных фирм. Пожаров и пострадавших не было.
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- • Дата публикации материала: 16 марта 2023 в 08:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили о последствиях войны российских террористов с мирным населением Харьковщины".