Поврежден интернат, горели частные дома — итоги обстрелов Харьковщины за сутки

В ГСЧС сообщили о последствиях войны российских террористов с мирным населением Харьковщины.

За минувшие сутки из-за обстрелов в Харьковской области случился один пожар — около 10 утра 15 марта горели дома в селе Гатище Волчанской громады.

«По словам заявителя, там горели три частных дома. Однако подразделения ГСЧС не имели возможности выехать на ликвидацию пожара из-за постоянных сильных обстрелов со стороны оккупантов», — сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Также за сутки спасатели дважды выезжали на места «прилетов». Одно из них — в Харькове, по которому россияне вчера ударили ракетой из комплекса С-300.

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«Повреждено здание учебного заведения и жилой 16-этажный дом, несколько автомобилей и гаражные боксы. Пожар не возник. Жертв и пострадавших нет», — констатировали в ГСЧС.

Также от обстрела пострадал поселок Вильча Волчанской громады. Там поверждено здание одной из торгово-производственных фирм. Пожаров и пострадавших не было.